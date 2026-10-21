Norwegian conectará Santiago de Compostela con Copenhague el próximo verano de 2027

Aeropuerto de Santiago de Compostela

La aerolínea Norwegian conectará Santiago de Compostela con la capital danesa con una ruta directa a Copenhague para la temporada de verano 2027.

Serán dos salidas semanales, los miércoles y los sábados, del 19 de junio al 18 de agosto, informa la compañía nórdica en un comunicado.

Norwegian informa también de que en el programa de ampliación de su red de rutas en España figura la conexión Sevilla con Oslo con dos salidas semanales los miércoles y los sábados, en dos períodos en verano: del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre.

También desde la capital andaluza una nueva ruta conectará con Copenhague con dos vuelos semanales con salidas los miércoles y los sábados, del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre.