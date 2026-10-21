Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Dous obradoiros de emprego permitirán crear unha senda de miradoiros no Pedroso e mellorar a lagoa do Sar

Os programas Verdecume e UrbArte suman 36 alumnos-traballadores e un investimento superior aos 1,2 millóns de euros

Redacción Santiago
21/10/2026 18:30
O proxecto Verdecume acondicionará tres miradoiros do Monte Pedroso, que quedarán conectados por unha rede de sendas, mentres que UrbArte actuará sobre a calidade da auga da lagoa do Berce do Sar
O proxecto Verdecume acondicionará tres miradoiros do Monte Pedroso, que quedarán conectados por unha rede de sendas, mentres que UrbArte actuará sobre a calidade da auga da lagoa do Berce do Sar
Concello de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Santiago bota man dos obradoiros de emprego para gañar espazos para o lecer ao aire libre e para divulgar o patrimonio natural de Compostela. Hoxe botaron a andar dous novos programas, cofinanciados pola Xunta de Galicia: o proxecto Verdecume, para o acondicionamento da senda dos miradoiros do Monte Pedroso; e o proxecto UrbArte de renaturalización e arte no espazo urbano, que permitirá executar melloras no parque do Berce do Sar.

A tenenta de alcaldesa, María Rozas, deulle hoxe a benvida aos alumnos-traballadores, un total de 36 persoas entre os dous novos obradoiros, que recibirán formación e traballarán nestes proxectos ao longo dos próximos 9 e 12 meses. Foi nun acto celebrado no Sesteadoiro do Pedroso, acondicionado tamén nun obradoiro de emprego, no que participou o delegado territorial da Consellería de Emprego, Juan José Couce.

O obradoiro de emprego Verdecume tén como obxectivo a restauración da cuberta vexetal do Monte Pedroso, substituíndo especies invasoras como o eucalipto ou a acacia e garantindo que nela se poidan asentar ecosistemas autóctonos. Ao tempo, procúrase que o espazo se consolide como un lugar de desfrute e lecer, conxugando o acondicionamento da zona e a creación de sendas cunha aposta polos elementos artísticos respectuosos e comprometidos co medio e coa natureza.

Ao abeiro do obradoiro de emprego Verdecume vaise actuar en tres miradoiros no Pedroso, que quedarán unidos a través dun entramado de sendas: o miradoiro da Vega, o miradoiro da Selva Negra e o miradoiro das Nascentes. 

Jorge Mira, de la USC, y José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, han publicado en Chronobiology International una revisión que cuestiona las conclusiones del estudio original

Un físico de la USC detecta un error que cuestiona un estudio sobre los riesgos del cambio de hora

Más información

No acto de hoxe tamén se lle deu a benvida aos 16 traballadores e traballadoras do programa “UrbArte”, dirixido a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. O proxecto conta cun orzamento de 573.822 euros, dos que 483.995 euros proceden da subvención autonómica.

No marco deste proxecto, actuarase no parque do Berce do Sar, para a mellora da calidade de augas de escorrentía que van dar á lagoa e contribuir a mellorar a biodiversidade deste ámbito. Farase a través de técnicas de Sistemas de Drenaxe Sostible (SuDS), a través dun estanque de retención cunha lámina de auga permanente na que se produce o tratamento dos caudais. O obxectivo é acabar coa turbidez que en ocasións presenta a lagoa do Berce do Sar.

Ademais, dentro do proxecto “UrbArte” inclúese outra liña de formación e traballo para desenvolver produtos audiovisuais e dixitais que recollan o proceso creativo que se vai poñer en marcha para a creación dos diferentes miradoiros do Monte Pedroso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O proxecto Verdecume acondicionará tres miradoiros do Monte Pedroso, que quedarán conectados por unha rede de sendas, mentres que UrbArte actuará sobre a calidade da auga da lagoa do Berce do Sar

Dous obradoiros de emprego permitirán crear unha senda de miradoiros no Pedroso e mellorar a lagoa do Sar
redacción santiago
Santiago rexistrou 505.601 estadías de turistas internacionais entre xaneiro e agosto, fronte ás 430.305 do turismo doméstico

Santiago busca reforzar a promoción turística en doce mercados internacionais
redacción santiago
El Concello está elaborando informes técnicos para construir derechos de superficie sobre parcelas municipales destinadas a la construcción de vivienda protegida

El servicio de asesoramiento sobre alquiler de Santiago atiende 192 consultas en tres meses
Adriana Quesada
El 67º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición reúne en Santiago hasta el viernes a 1.500 asistentes

Los endocrinos reclaman financiación pública para los fármacos contra la obesidad en un congreso con 1.500 asistentes en Santiago
Agencias