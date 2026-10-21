Dous obradoiros de emprego permitirán crear unha senda de miradoiros no Pedroso e mellorar a lagoa do Sar
Os programas Verdecume e UrbArte suman 36 alumnos-traballadores e un investimento superior aos 1,2 millóns de euros
O Concello de Santiago bota man dos obradoiros de emprego para gañar espazos para o lecer ao aire libre e para divulgar o patrimonio natural de Compostela. Hoxe botaron a andar dous novos programas, cofinanciados pola Xunta de Galicia: o proxecto Verdecume, para o acondicionamento da senda dos miradoiros do Monte Pedroso; e o proxecto UrbArte de renaturalización e arte no espazo urbano, que permitirá executar melloras no parque do Berce do Sar.
A tenenta de alcaldesa, María Rozas, deulle hoxe a benvida aos alumnos-traballadores, un total de 36 persoas entre os dous novos obradoiros, que recibirán formación e traballarán nestes proxectos ao longo dos próximos 9 e 12 meses. Foi nun acto celebrado no Sesteadoiro do Pedroso, acondicionado tamén nun obradoiro de emprego, no que participou o delegado territorial da Consellería de Emprego, Juan José Couce.
O obradoiro de emprego Verdecume tén como obxectivo a restauración da cuberta vexetal do Monte Pedroso, substituíndo especies invasoras como o eucalipto ou a acacia e garantindo que nela se poidan asentar ecosistemas autóctonos. Ao tempo, procúrase que o espazo se consolide como un lugar de desfrute e lecer, conxugando o acondicionamento da zona e a creación de sendas cunha aposta polos elementos artísticos respectuosos e comprometidos co medio e coa natureza.
Ao abeiro do obradoiro de emprego Verdecume vaise actuar en tres miradoiros no Pedroso, que quedarán unidos a través dun entramado de sendas: o miradoiro da Vega, o miradoiro da Selva Negra e o miradoiro das Nascentes.
No acto de hoxe tamén se lle deu a benvida aos 16 traballadores e traballadoras do programa “UrbArte”, dirixido a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. O proxecto conta cun orzamento de 573.822 euros, dos que 483.995 euros proceden da subvención autonómica.
No marco deste proxecto, actuarase no parque do Berce do Sar, para a mellora da calidade de augas de escorrentía que van dar á lagoa e contribuir a mellorar a biodiversidade deste ámbito. Farase a través de técnicas de Sistemas de Drenaxe Sostible (SuDS), a través dun estanque de retención cunha lámina de auga permanente na que se produce o tratamento dos caudais. O obxectivo é acabar coa turbidez que en ocasións presenta a lagoa do Berce do Sar.
Ademais, dentro do proxecto “UrbArte” inclúese outra liña de formación e traballo para desenvolver produtos audiovisuais e dixitais que recollan o proceso creativo que se vai poñer en marcha para a creación dos diferentes miradoiros do Monte Pedroso.