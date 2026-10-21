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Santiago de Compostela

Convocan una protesta en Santiago contra la participación de médicos israelíes en un congreso internacional

Somos Sanidade Galega por Palestina y otras entidades denuncian que su presencia contribuye a "normalizar" las instituciones de Israel y llaman a movilizarse este jueves ante la Facultad de Medicina

Agencias
21/10/2026 15:31
Exterior de la Facultad de Medicina de la USC
La concentración tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas ante la Facultade de Medicina, coincidiendo con la inauguración del congreso europeo de investigación en medicina de familia
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El colectivo Somos Sanidade Galega por Palestina y otras asociaciones han denunciado este miércoles la presencia de representantes de la Asociación Israelí de Médicos de Familia en el congreso de la Rede Europea de Investigación en Medicina de Familia, que se celebra en Santiago a partir de este jueves.

En repulsa, convocan una concentración para este mismo jueves, a las 19.00 horas, ante la Facultade de Medicina, coincidiendo con la inauguración del encuentro.

En una rueda de prensa, los colectivos han criticado la participación de médicos israelíes por considerar que contribuye a "normalizar" las instituciones de Israel en un contexto marcado por los ataques contra la población palestina y la destrucción de infraestructuras sanitarias en Gaza.

Denuncian la destrucción del sistema sanitario palestino, la negación de asistencia médica y el asesinato de trabajadores sanitarios, tanto palestinos como internacionales.

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Asimismo, cuestionan la participación de varios representantes de la asociación israelí, entre ellos su expresidente Slomo Binker, al que atribuye publicaciones científicas que, a su juicio, "contribuyen a legitimar el relato de las instituciones israelíes".

Las entidades han asegurado que remitieron tres cartas a la organización del congreso para trasladar su rechazo a esta participación, pero que no recibieron respuesta. También han considerado que la presencia de estos profesionales supone un "menosprecio" a los médicos palestinos que se formaron en la Universidade de Santiago de Compostela.

Por ello, han llamado a la movilización social para reclamar la exclusión de la asociación israelí de la organización europea de médicos de familia y rechazar su presencia en Galicia.

La convocatoria cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas la CIG, BDS Galiza, Compostela por Palestina, Galiza por Palestina y la Asociación Palestino-Galega, entre otras.

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