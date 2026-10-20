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Santiago de Compostela

Unha tese da USC reivindica o papel da percusión na música tradicional galega

Cristian Silva Bóveda identifica patróns rítmicos propios e documenta a invisibilización histórica dos percusionistas fronte aos gaiteiros

Redacción Santiago
20/10/2026 18:00
A investigación de Cristian Silva Bóveda analiza gravacións históricas do século XX para documentar a evolución dos instrumentos, os intérpretes e os ritmos
A investigación de Cristian Silva Bóveda analiza gravacións históricas do século XX para documentar a evolución dos instrumentos, os intérpretes e os ritmos
USC
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A tese doutoral de Cristian Silva Bóveda, recentemente defendida e publicada, pon o foco nun dos elementos máis esquecidos da historiografía musical do país: a percusión tradicional galega. A investigación, titulada ‘O ruído: a percusión como acompañamento da gaita na Galicia do S. XX. instrumentos, intérpretes e padróns rítmicos’ e dirixida polo profesor Francisco Javier Garbayo Montabes, analiza a evolución deste patrimonio dende unha perspectiva etnolóxica, técnica e histórica. O traballo xorde para cubrir un baleiro fundamental: a pesar de ser o eixe vertebrador do ritmo nas romarías e festas, os instrumentos de percusión foron "historicamente menosprezados e os seus intérpretes relegados a un plano subalterno", segundo o autor.

O estudo de Cristian Silva pon de manifesto como, a diferenza do gaiteiro —considerado o "dono" ou director do grupo—, o percusionista (tamborileiro, caixeiro ou bombeiro) percibía sistematicamente unha remuneración inferior e o seu nome era ocultado de forma case constante nos carteis, programas e rexistros históricos, figurando moitas veces baixo a etiqueta subalterna de "criado" ou "mozo". A tese resignifica ademais o propio concepto popular de ‘ruído’ ou ‘arruídos’, empregado historicamente nas Rías Baixas e no resto de Galicia, demostrando que non se trataba dunha categoría cacofónica, senón dunha expresión de orgullo e identidade popular.

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Codificación da ‘Escola Galega de Percusión’

Máis alá da análise social e de xénero, a investigación ten un profundo carácter empírico. A través da deconstrución espectrográfica e auditiva de gravacións históricas do século XX —con figuras de referencia como os gaiteiros de Soutelo, Os Campaneiros de Vilagarcía ou a diáspora bonaerense—, o autor conseguiu illar os rudimentos e esquemas rítmicos tradicionais. Con este baleirado, a tese valida cientificamente por primeira vez a existencia dunha Escola Galega de Percusión, definindo unha gramática e uns padróns rítmicos propios e estables para bailes soltos (muiñeira, xota) e agarrados (pasodobre, rumba, polca).

A investigación pecha o seu arco cronolóxico analizando a recente revolución pedagóxica e tecnolóxica do século XXI, que vai dende a aparición dos primeiros métodos escritos de tambor galego ata a comercialización dos primeiros bancos de samplers virtuais de alta definición.

"A percusión nunca foi un mero metrónomo humano nin un acompañamento intuitivo sen valor, senón un sistema cultural e técnico de primeiro nivel. Esta tese busca facer xustiza histórica e devolverlle aos percusionistas o lugar central que sempre tiveron na nosa música", sinala Cristian Silva. O traballo foi concibido tamén como unha "investigación de quilómetro cero" centrada no Salnés e a vila do Carril pero con proxección global.

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