Santiago de Compostela ya tiene un asteroide con su nombre

Kazimieras, descubridor de asteroide Compostela, y Orlando Naranjo, descubridor de asteroide A Coruña, en Vilnius Cedida

Todos disfrutamos de los actos simbólicos, de esos gestos que quizás no cambian nada en la práctica, pero que sirven para homenajear ya sea a una persona, un lugar o una historia. ¿A cuántos no nos han salido vídeos de parejas que para celebrar su amor se regalan una estrella? Aunque estos obsequios no impliquen adquirir un cuerpo celeste de verdad, su valor está en lo que representan. En Santiago de Compostela, sin embargo, el vínculo con el firmamento ha dado un paso más allá de ese tipo de homenajes: la ciudad ya tiene un asteroide con su nombre.

La Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) oficializó el pasado 28 de septiembre la denominación Compostela para el cuerpo celeste hasta entonces identificado como 2017 UV125, según recoge el boletín del Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de los Cuerpos Menores (WGSBN).

Según explica Carlos Viscasillas Vázquez, investigador del Instituto de Física Teórica y Astronomía de la Universidad de Vilnius y del Observatorio Astrofísico de Arcetri, el asteroide fue descubierto el 21 de octubre de 2017 por los astrónomos Kazimieras Černis e Ilgmārs Eglītis desde el observatorio de Baldone, en Letonia. Se trata de un objeto del cinturón principal de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, que tarda aproximadamente cuatro años en completar una vuelta alrededor del Sol. "Su próximo paso por el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, tendrá lugar el 17 de agosto de 2029", señala el investigador.

El asteroide Compostela forma parte del cinturón principal, una región del Sistema Solar poblada por numerosos cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol

La ficha oficial vincula el nombre con Santiago de Compostela, capital de Galicia y destino de una de las principales rutas de peregrinación europeas. También recoge la asociación tradicional del topónimo con la expresión latina Campus Stellae y recuerda el desarrollo de la ciudad en torno al santuario del apóstol Santiago, que recibe peregrinos desde el siglo IX.

Además, Carlos Viscasillas Vázquez, recuerda que la astronomía cuenta con una trayectoria propia en Santiago. La Universidade de Santiago de Compostela alberga el observatorio astronómico ligado a Ramón María Aller Ulloa, una de las grandes figuras de la astronomía del siglo XX. Por otro lado, la investigación en física y astrofísica tiene continuidad en la actividad de grupos científicos como el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías.

Con esta denominación, Compostela se incorpora a la lista de lugares que dan nombre a cuerpos menores del Sistema Solar. Galicia ya estaba representada en ese catálogo por el asteroide (9605) A Coruña, descubierto en 1992.