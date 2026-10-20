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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Lucía Freitas reivindica o papel das produtoras locais no Día das Mulleres Rurais 

A cociñeira compostelá participará o venres 23 nun coloquio sobre alimentación de proximidade e emprendemento ligado aos sectores tradicionais

Redacción Santiago
20/10/2026 16:30
A celebración do Día das Mulleres Rurais reunirá en Cesar a profesionais da gastronomía e produtoras locais para visibilizar o seu papel na economía do rural
A celebración do Día das Mulleres Rurais reunirá en Cesar a profesionais da gastronomía e produtoras locais para visibilizar o seu papel na economía do rural
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A cociñeira Lucía Freitas paricipará na charla coloquio polo Día das Mulleres Rurais que terá lugar o venres 23 ás 17.30 no CSC de Cesar. O acto centrarase na importancia de manter os sectores produtivos ligados ao rural e na alimentación de tempada e de proximidade. Así, a parte central do evento consistirá nesta charla na que estará acompañada por dúas mulleres provedoras dos seus restaurantes, para poñer en valor a aposta pola produción de alimentos de calidade e de proximidade e o emprendemento asociado aos nosos sectores tradicionais. O evento estará conducido pola actriz Iria Sobrado e contará coas intervencións institucionais da concelleira de Rural, Pilar Lueiro, e da alcaldesa, Goretti Sanmartín Rei.

Os proxectos gastronómicos de Lucía Freitas en Santiago de Compostela atesouran unha Estrela Michelín e dous Soles Repsol, desde os que proxecta o seu compromiso coa gastronomía galega, co legado histórico e cultural da cociña do país e dos produtos de proximidade. A creatividade e a reinvención da nosa tradición produtiva e culinaira son tamén valores de marca moi recoñecidos.

Ao igual que en anos anteriores, as concellarías de Igualdade e de Rural apostan por conmemorar o Día das Mulleres Rurais nunha parroquia e, nesta ocasión, a convocatoria leva os actos institucionais á contorna do CSC de Cesar, onde se instalará unha carpa para acoller o evento.

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