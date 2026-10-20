Kid Mount, André G.S. e Queen Rendi actuarán na Capitol nun concerto impulsado pola mocidade
As invitacións para 'Música no Atardecer', unha das propostas máis votadas nos Orzamentos Participativos de Xuventude, poderán retirarse os días 22 e 23 no Centro Sociocultural do Ensanche
Os próximos días 22 e 23, o Centro Sociocultural do Ensanche será o punto de retirada dos convites para o concerto “Música no Atardecer”, vinculado aos Orzamentos Participativos da área de Xuventude. A cita será o próximo xoves 29 de outubro, coa participación de Kid Mount, André G.S, e Queen Rendi.
A retirada das invitacións poderase facer o xoves e o venres no Centro Sociocultural do Ensanche, en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas. Se despois destes días quedaran entradas sobrantes, a próxima semana poderíanse recoller na Casa das Asociacións de Cornes en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Poderán retirar as invitacións as persoas maiores de 16 anos que acrediten estar empadroadas, residir, traballar ou estudar en Santiago.
Kid Mount, André G.S. e Queen Rendi na Capitol
A Sala Capitol será o 29 de outubro o escenario do concerto “Música no Atardecer”, que responde a unha das propostas máis votadas no proceso dos Orzamentos Participativos da área de Xuventude, Compostela Decide. O cabeza de cartel será Kid Mount, un mozo de Xinzo afincando en Compostela que vén revolucionando a escena urbana e que conta con máis de 120.000 oíntes mensuais en Spotify. Con el compartirán escenario dous artistas vinculados ao Centro Xove da Almáciga: André G.S. e Queen Rendi, que tamén teñen xa unha importante traxectoria na música urbana.