David Uclés y Rosa Aneiros recogerán el Premio Novela Europea Casino de Santiago

Rosa Aneiros y David Uclés compartirán la entrega del XIX Premio Novela Europea Casino de Santiago Archivo

Los escritores David Uclés y Rosa Aneiros, ganadores del XIX premio Novela Europea Casino de Santiago de Compostela, prevén participar el próximo 28 de octubre en un coloquio coincidiendo con la entrega del galardón, han informado este martes los organizadores.

Uclés y Aneiros, ganadores ex aequo del premio, esperan participar en un coloquio a las 19.00 horas y a las 19.30 horas recibir sus respectivos premios en Santiago de Compostela, ciudad con la que ambos tienen vínculos, aunque diferentes.

Aneiros (A Coruña, 1976), ex periodista con trayectoria literaria que trabaja en el Consello da Cultura Galega (CCG), un órgano consultivo de la Xunta con sede en esta ciudad, ha sido premiada por su novela 'A noite das cebolas'.

El libro, el primero en lengua gallega en recibir ese galardón, publicado por la editora Xerais, narra las historias de una mujer que tras conocer su diagnóstico de cáncer y la muerte de un familiar por esa enfermedad, decide vivir intensamente con la naturaleza.

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Por su parte, Uclés ha confesado que la capital gallega fue un lugar de aventuras y travesuras nocturnas mientras escribía ‘La península de las casas vacías’.

Uclés (Úbeda, 1990), un polifacético escritor, dibujante y músico, relata en su obra 'La península de las casas vacías' una visión de la Guerra Civil española desde una perspectiva del denominado realismo mágico.

Los dos ganadores se impusieron a las otras tres novelas finalistas: 'El cantar del profeta', de Paul Lynch; 'Desertar', de Mathias Enard; y 'Una familia moderna', de Helga Flatland.

Los anteriores premios han sido atribuidos a los británicos Ian McEwan, Zadie Smith, Sarah Waters, Maggie O'Farrell, Rachel Joyce, John Lanchester y Jonathan Coe; a los franceses Anna Gavalda, Herman Koch y Delphine de Vigan; a los italianos Simonetta Agnelo y Sandro Veronesi; al alemán Bernard Schlink, al neerlandés Herman Koch y a la moldova-rumana Tatiana Țîbuleac.

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Entre los galardonados en otras ediciones figuran también el colombiano Juan Gabriel Vázquez, el japonés Kazuo Ishiguro y los españoles Javier Marías, David Trueba, Luis Landero, Arantza Portabales, Jesús Carrasco y Juan Tallón.

El premio, que cuenta con el patrocinio de diversas instituciones públicas y privadas, será entregado en una ceremonia amenizada por el dúo gallego integrado por los músicos gallegos Millán Abeledo al violonchelo y Xosé Rodrigo a la guitarra.

Tendencia digital de lectura

A la presentación del anuncio la ceremonia de entrega de los premios ha acudido el principal promotor de la iniciativa, Ubaldo Rueda, acompañado del secretario de Lingua de la Xunta, Valentín García, quien ha reconocido que hay un "cambio de paradigma" en los hábitos de lectura en Galicia, siguiendo la tendencia en otros países europeos.

"Hay un mayor consumo digital" de libros, aunque el cambio "no está yendo tan rápido", ha señalado García, y ha observado que hay un elevado descenso de determinados géneros como el libro de ensayo y una bajada de lectores jóvenes que descartan "todo lo que pase de cuatrocientas palabras" y muestran preferencia por "textos breves".