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Santiago de Compostela

Así afectarán las obras de García Lorca al tráfico y al autobús urbano hasta febrero

El corte de la calle obligará a desviar la línea 8, suprimir seis paradas y habilitar dos puntos alternativos para los viajeros

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/10/2026 16:07
La segunda fase de la reurbanización de García Lorca renovará las redes de servicios y mejorará las aceras en el tramo central de la calle
La segunda fase de la reurbanización de García Lorca renovará las redes de servicios y mejorará las aceras en el tramo central de la calle
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La segunda fase de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca comienza este miércoles, 21 de octubre, con nuevos cortes de tráfico que se prolongarán previsiblemente hasta febrero. Los trabajos se desarrollarán en el tramo central y más estrecho de la calle, donde no existe continuidad en las aceras, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones.

La actuación arrancará con la renovación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones, para continuar con la pavimentación y la construcción de aceras. El proyecto incluye también la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de las zonas verdes. Mientras tanto, en el primer tramo de la calle siguen avanzando los trabajos de pavimentación, después de completar las conexiones de los bloques de viviendas a las nuevas redes.

Durante las obras, solo se permitirá el acceso en coche a residentes desde la avenida de Castelao hasta la rúa de Guadalupe y desde la rúa dos Irmandiños hasta la rúa de Celso Emilio Ferreiro. La propia rúa de Guadalupe, donde se encuentra la capilla del mismo nombre, permanecerá cortada. Además, estará prohibido estacionar en toda la zona afectada por los trabajos.

Santiago impone dos sanciones de casi 100.000 euros a la empresa que debía reurbanizar García Lorca

Más información

Cambios en la línea 8 del autobús urbano

El corte también obligará a modificar el recorrido de la línea 8 durante el tiempo que duren las obras. En sentido Vilares-Tanatorio, los autobuses se desviarán desde la praza da Paz por San Caetano, praza de España e Irmandiños, para recuperar su itinerario en la Travesa do Cendal. En sentido centro-Vidán, el desvío se realizará desde la Travesa do Cendal por Irmandiños, praza de España y San Caetano, retomando el recorrido habitual en la praza da Paz.

Como consecuencia, quedarán suprimidas seis paradas: las correspondientes a los números 20 y 21 de Federico García Lorca, los números 8 y 14 de la misma calle y las dos de la avenida de Castelao situadas en el cruce con García Lorca y junto al parque Pablo Iglesias.

Como alternativa, se habilitarán dos puntos de parada en cada sentido: uno en la Travesa do Cendal, antes del cruce con García Lorca, y otro en la rúa San Caetano, junto al parque y la iglesia.

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