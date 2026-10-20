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Santiago de Compostela

Alcalá Norte llevará su nuevo disco a Santiago con un concierto en la Sala Capitol

La banda madrileña presentará ‘Dejémoslo como estaba’ el próximo 6 de marzo dentro de una gira de cinco fechas que también pasará por Madrid, Valencia, Barcelona y Ciudad de México

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/10/2026 12:01
Alcalá Norte
Alcalá Norte
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Alcalá Norte llegará a Santiago de Compostela el próximo 6 de marzo para presentar su segundo álbum, 'Dejémoslo como estaba', en un concierto en la Sala Capitol. La actuación forma parte de una gira que llevará a la banda madrileña por cinco ciudades y que acompañará el lanzamiento del nuevo trabajo, previsto para el 4 de noviembre.

Las entradas estarán disponibles a partir de este miércoles 21 de octubre, a las 11:00 horas, a través de la página web oficial del grupo.

Además de su cita en Santiago, Alcalá Norte actuará el 20 de febrero en el Movistar Arena de Madrid, el 26 de febrero en el Auditorio Roig Arena de Valencia, el 20 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 24 de abril en el Foro Puebla de Ciudad de México.

El nuevo álbum reúne once canciones y da continuidad al universo creativo que ha convertido a Alcalá Norte en una de las propuestas más reconocibles del rock alternativo español. Desde sus comienzos, el grupo ha construido una identidad propia alrededor de Ciudad Lineal, el barrio madrileño del que procede, y de la figura del urbanista Arturo Soria, combinando referencias cotidianas, históricas y mitológicas.

La portada del disco es obra del pintor madrileño-ibicenco Carle Naide y toma como punto de partida el dibujo de Francisco de Goya Esto dejémoslo como estaba. En ella, tres monjes se enfrentan a Arturo Soria, que escala el monolito del que la banda extrae su logotipo, con las montañas de Mordor al fondo.

Tras dos años recorriendo toda la geografía peninsular, con “Dejémoslo como estaba”, la banda da el paso de asentarse en el circuito de festivales y en los grandes recintos, con un disco que mantiene la ambición narrativa del debut y amplía su escala sonora, visual y conceptual.

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