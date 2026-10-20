A Alameda estrea un banco para combater a soidade non desexada en Santiago
Cruz Vermella impulsa a iniciativa para fomentar as conversas e o apoio comunitario, nun contexto no que a soidade afecta a unha de cada cinco persoas en Galicia
A Alameda de Santiago estreou hoxe un “Banco para compartir” nunha iniciativa impulsada por Cruz Vermella para concienciar sobre a soidade non desexada e reivindicar a importancia do apoio comunitario e do traballo en rede. A alcaldesa, Goretti Sanmartín, a tenenta de alcaldesa e concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o presidente comarcal da Cruz Vermella en Santiago, José Luis Barreiro, presentaron hoxe a intervención, nun acto no que tamén participaron o artista Román Pintavacas, voluntarios e voluntarias da entidade, e outras representantes da Corporación Municipal.
O “Banco para compartir” é un proxecto que Cruz Vermella está a impulsar en diferentes cidades para visibilizar a soidade non desexada e incentivar a implicación do conxunto da sociedade para paliar esta problemática. Ao seu carón desenvolveranse diferentes actividades, dirixidas especialmente ás persoas que se poidan atopar nesa situación de soidade. Durante a presentación desta iniciativa, a alcaldesa expresou o seu desexo de que “este banco convide a moitos veciños e veciñas a sentar e a que no conxunto da sociedade se instaure a solidariedade que nos mostra Cruz Vermella no seu traballo do día a día”.
Pola súa banda, a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais agradeceu a iniciativa a Cruz Vermella e puxo en valor que o “Banco para compartir” estea na Alameda, “un espazo público que é patrimonio emocional de todos os veciños e veciñas de Santiago, e un lugar no que todos e todas temos lembranzas de tempo compartido coa familia ou coas amizades”.
O “Banco para compartir” foi caracterizado polo artista Román Pintavacas. Con esta iniciativa, tal e como explicou o presidente comarcal de Cruz Vermella, a entidade quere animar á veciñanza “a exercer accións moi sinxelas que poden facer que unha persoa se sinta acompañada, como poden ser sentar un momento con alguén e iniciar unha conversa”. José Luis Barreiro animou a todos os composteláns e compostelás a “convertir este banco nun punto de encontro, nun recordatorio de que ningunha persoa debe sentirse invisible”.