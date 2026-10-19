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Santiago de Compostela

El Viravolta Santiago logra dos oros y clasifica a sus conjuntos para las citas nacionales

El Infantil Base se proclamó campeón gallego y el Alevín Base P fue subcampeón en una competición celebrada en Ourense

Redacción Santiago
19/10/2026 19:00
El Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago representará a Galicia en las próximas competiciones nacionales de conjuntos, que se celebrarán en Cartagena en noviembre
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El Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago ha protagonizado una excelente jornada deportiva en el Pabellón dos Remedios de Ourense, durante la celebración del Campeonato Gallego de Conjuntos Base y el Control de la 3.ª Fase de la Copa de España de Conjuntos.

La competición se ha saldado con un pleno de clasificaciones para las próximas citas nacionales, que se celebrarán en Cartagena durante el mes de noviembre.

Entre los resultados más destacados, el conjunto Infantil Base se proclamó campeón gallego, consiguiendo la medalla de oro, mientras que el Alevín Base P logró el subcampeonato gallego, haciéndose con la medalla de plata.

La gala del Premio Narf combinará el homenaje al músico compostelano con las actuaciones de las tres propuestas finalistas, que optan a premios de hasta 4.000 euros

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Por su parte, el Sénior Absoluto lideró el control de la Copa de España, obteniendo la nota más alta de su categoría y confirmando su excelente nivel competitivo.

El Cadete Base finalizó en quinta posición, logrando también su clasificación para el Campeonato de España. Asimismo, el Alevín Base M consiguió una meritoria cuarta posición en su rotación, realizando un único pase.

Estos resultados reflejan el trabajo, la constancia y la evolución deportiva de las gimnastas, así como la dedicación del cuerpo técnico del club compostelano.

Con estos resultados, Viravolta Santiago afronta con ilusión y ambición las próximas competiciones nacionales en Cartagena, donde volverá a representar a Santiago de Compostela y a Galicia en la élite de la gimnasia rítmica española.

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