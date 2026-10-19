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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A USC reivindica o peso do seu ecosistema biosanitario na festividade de Medicina e Odontoloxía

A reitora Rosa Crujeiras pide garantir a calidade da docencia clínica e da atención asistencial nun acto que contou cunha lección maxistral da xornalista Lucía Cancela

Redacción Santiago
19/10/2026 17:00
A Facultade de Medicina e Odontoloxía celebrou San Lucas cun acto no que se recoñeceu a persoal xubilado, se entregaron premios académicos e se puxo en valor a colaboración entre a Universidade e o ámbito sanitario
A Facultade de Medicina e Odontoloxía celebrou un acto no que se recoñeceu a persoal xubilado, se entregaron premios e se puxo en valor a colaboración entre a Universidade e o ámbito sanitario
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A Facultade de Medicina e Odontoloxía da USC celebrou este luns a festividade do seu patrón, San Lucas, nun multitudinario acto que comezou co descubrimento do retrato do ex decano Julián Álvarez no Salón de Graos do centro.

A reitora Rosa Crujeiras foi a encargada de presidir o acto, no que a xornalista Lucía Cancela pronunciou a lección maxistral ‘Xornalismo e saúde, unha relación inevitable’. Acompañáronas na mesa ademais o decano da Facultade, José M. Carreira; o xerente do CHUS, Ángel Facio; e a secretaria académica da Facultade, María Jesús Tabernero.

Lembrou a reitora que “arredor desta Facultade e do seu hospital universitario fomos quen de construír e facer medrar un ecosistema biosanitario de enorme valor, cunha proxección que transcende o noso ámbito e nos sitúa como referentes” e que “permite conectar a investigación básica coa práctica clínica, impulsar a transferencia e avanzar nunha ciencia verdadeiramente traslacional, capaz de converter os descubrimentos científicos en melloras na atención ás e aos pacientes”.

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Entrega de placas honoríficas e mencións

No transcurso da cerimonia entregáronse as placas honoríficas persoal do centro xubilado durante o curso pasado: ao PTXAS Eduardo Olveira Gallardo e ao profesorado Julián Álvarez Escudero, Miguel Ángel Blanco Parra, Ángel María Carracedo Álvarez, Carlos Dieguez Gónzalez, Francisco Gónzalez García, José Ramón Gónzalez Juanatey, José Luis Labandeira García, Carlos Santiago Martín Martín, Antonio José Mera Varela, María Jesús Mora Bermúdez, Miguel Ángel Pombar Camean, Antonio Domingo Pose Reino, Luis Guillermo Valdés Cuadrado e Evaristo Varo Pérez. Tomou a palabra para agradecer en nome de todas as persoas galardoadas Carlos Dieguez Gónzalez, profesor con máis antigüidade.

Ademais, outorgáronse as mencións á colaboración Universidade-Empresa en Ciencias da Saúde 2025, os premios extraordinarios de Grao e mestrado 2024-25 e de doutoramento 2023-24, a mención á participación de estudantes da Facultade nos Proxectos de Innovación Docente e a representantes e/ou asociacións de estudantes de Medicina da USC.

Interviñeron tamén Diana Fernández Méndez, encargada dos programas A Ponte e StemBach; o xerente do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Ángel Facio Villanueva; e o decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía, José Martín Carreira Villamor, que pronunciou o discurso institucional.

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