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Santiago de Compostela

Santiago reúne a 800 especialistas internacionales en el XIV Simposio de Lipodistrofias

El encuentro, organizado por AELIP y el grupo de investigación UETeM de la USC, abordó los avances en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades raras

Redacción Santiago
19/10/2026 18:00
El XIV Simposio Internacional de Lipodistrofias se celebró en Santiago los días 16 y 17 de octubre, con la participación de especialistas, investigadores y asociaciones de pacientes
El XIV Simposio Internacional de Lipodistrofias se celebró en Santiago los días 16 y 17 de octubre, con la participación de especialistas, investigadores y asociaciones de pacientes
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Santiago de Compostela acogió los pasados 16 y 17 de octubre el XIV Simposio Internacional de Lipodistrofias, un encuentro científico en el que se dieron cita 800 especialistas nacionales e internacionales para poner en común los avances en el conocimiento de estas enfermedades raras y analizar sus implicaciones clínicas, metabólicas y sociales. 

El encuentro combinó la investigación básica y clínica con la actualización del conocimiento sobre el diagnóstico, la clasificación y el abordaje terapéutico de las lipodistrofias. El simposio se celebró en el Aula Magna del Edificio Roberto Novoa Santos bajo la organización de la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (AELIP) y el grupo de investigación UETeM (Unidad de enfermedades tiroideas y metabólicas), dirigido por David Araújo Vilar, investigador principal del CiMUS. 

El programa incluyó asimismo la entrega del Premio de Investigación en Lipodistrofias Celia Carrión Pérez de Tudela, un reconocimiento vinculado al impulso de la investigación en este ámbito, a la profesora Giovanna Lattanzi, directora del Consejo Nacional de Investigación de Italia. 

La gala del Premio Narf combinará el homenaje al músico compostelano con las actuaciones de las tres propuestas finalistas, que optan a premios de hasta 4.000 euros

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"Las lipodistrofias siguen planteando importantes retos en el diagnóstico y el tratamiento, por lo que es fundamental impulsar la investigación y reforzar la colaboración entre equipos científicos de distintos países. Este simposio nos permitió compartir los últimos avances, identificar nuevas líneas de trabajo y acercar el conocimiento científico a las necesidades reales de los pacientes", señala David Araújo-Vilar. 

Con este encuentro, Santiago se convirtió durante dos jornadas en un espacio de intercambio científico y colaboración entre profesionales sanitarios, investigadores y asociaciones de pacientes, con el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento de las lipodistrofias y en la atención a las personas afectadas.

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