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Santiago de Compostela

Santiago recupera el doble sentido en la rúa das Rodas tras detectar retrasos en cinco líneas de bus

El Concello revertirá el cambio de tráfico este miércoles, 21 de octubre, después de comprobar que la nueva configuración afectaba a las frecuencias del transporte urbano

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/10/2026 16:30
Os traballos para construír o novo paso elevado na rúa das Rodas comezaron este martes e obrigarán ao corte total da vía durante a primeira fase da actuación
La prueba de circulación entre las rúas das Rodas y Valle Inclán concluyó el 15 de octubre y llevó al Concello a descartar la nueva configuración por su impacto en el servicio de autobús
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El Concello de Santiago recuperará este miércoles, 21 de octubre, el doble sentido de circulación en la rúa das Rodas tras comprobar que la nueva configuración del tráfico provocaba retrasos en cinco líneas de autobús urbano: la 1, la 4, la 5, la 6 y la P1.

El cambio se había puesto a prueba en septiembre, después de las obras para instalar un nuevo paso de peatones. Durante ese período, que concluyó el pasado 15 de octubre, se detectaron dificultades para mantener las frecuencias del servicio.

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El problema estaba relacionado con la maniobra de los autobuses al girar desde la rúa de Valle Inclán, que necesitan invadir el carril contrario. Para garantizar la seguridad, se había instalado un semáforo, pero Tráfico considera que los retrasos que ocasiona al transporte público no son asumibles.

Por ello, el Concello retirará los semáforos y repintará la zona para restablecer la circulación en ambos sentidos.

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