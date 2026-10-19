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Santiago de Compostela

Santiago impone dos sanciones de casi 100.000 euros a la empresa que debía reurbanizar García Lorca

El Concello penaliza a Marconsa por paralizar las obras sin justificación suficiente e incumplir reiteradamente las órdenes municipales en un proyecto que acumula atrasos

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/10/2026 16:00
La reurbanización de la calle García Lorca sufrió sucesivos atrasos, incluida la paralización tras detectarse una canalización de fibrocemento que obligó a modificar el proyecto
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El Concello de Santiago ha acordado imponer dos penalidades a Marconsa, la empresa adjudicataria de las obras de reurbanización de la rúa de García Lorca, por un importe total de 99.082,74 euros. La Xunta de Goberno Local aprobó la medida en una reunión extraordinaria celebrada el pasado viernes, 16 de octubre, tras constatar dos incumplimientos muy graves del contrato: la paralización de los trabajos sin causa suficientemente acreditada y el incumplimiento reiterado de las órdenes municipales para ejecutar la obra.

Cada una de las sanciones asciende a 49.541,37 euros. La primera responde a la interrupción de los trabajos desde la fecha prevista para su reinicio, mientras que la segunda se fundamenta en la falta de cumplimiento de los requerimientos realizados por el Concello. La resolución acepta parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa en lo relativo a la cuantía de las penalidades, pero rechaza el resto.

El expediente se enmarca en los retrasos acumulados por una actuación que debía retomarse el pasado 1 de junio. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ya había advertido a la empresa de las consecuencias contractuales de no reanudar los trabajos y había reclamado que se agilizaran las gestiones para cumplir los plazos. El contrato, firmado el 11 de mayo, y el acta de reinicio, suscrita el 25 de ese mes, permitían retomar las obras una vez presentada la documentación necesaria.

El conselleiro de Emigración, José González (i), y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (d), reciben a las personas participantes en la edición de este año

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Según explicó entonces la regidora, la empresa había entregado los planes de seguridad y gestión de residuos, pero la planificación definitiva de los trabajos seguía pendiente de correcciones requeridas por la dirección de obra. Pese a los contactos mantenidos con la adjudicataria y a la visita realizada por los técnicos municipales, se constató que los trabajos no se habían reanudado en la fecha prevista.

La intervención acumula, además, otros contratiempos. Durante su ejecución apareció una canalización de fibrocemento del alumbrado público que obligó a modificar el proyecto y supuso un sobrecoste de 110.000 euros, además de una paralización mientras se tramitaba el cambio. A ello se suma el abandono del contrato por parte de la anterior adjudicataria, durante el mandato municipal precedente, y el incremento de 250.000 euros que necesitó el presupuesto inicial, diseñado en 2020.

Pese a estos problemas, el plazo de ejecución vigente finaliza el 22 de abril de 2027. El Concello había trasladado a la asociación vecinal su preocupación por los retrasos y se había comprometido a mantener informados a los residentes sobre la evolución de los trabajos.

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