Os Quinindiolas se reúnen en Santiago para homenajear a Narf diez años después de su muerte

La gala del Premio Narf combinará el homenaje al músico compostelano con las actuaciones de las tres propuestas finalistas, que optan a premios de hasta 4.000 euros Deputación da Coruña

El Salón Teatro de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 24 de octubre, la gala final musical del XVIII Concurso Fran Pérez Narf, con la actuación inédita de los Quinindiolas. El acceso será gratuito, hasta completar aforo.

La gala, impulsada por el área de Cultura de la Diputación de A Coruña, tendrá lugar a las 20.00 horas y en ella competirán dos dúos 'Raposa' y 'Abril' y la solista Sofía Espiñeira. Los galardones irán desde los 4.000 euros del primer puesto; 2.000 euros del segundo, a los 1.500 euros del tercer lugar.

En rueda de prensa, la comisaria del Premio Narf, Rocío Castro, ha explicado que se trata de una edición "especial" al cumplirse 10 años del fallecimiento de Narf. Además, este viernes, se cumplirá también una década de su ultimo concierto.

Por ello, todo el imaginario del evento girará alrededor del artista compostelano, con algunas sorpresas incluidas que todavía no pueden desvelar. Asimismo, la banda de la que formó parte durante un período de su carrera, Os Quinindiolas, volverá a unirse para realizar una actuación inédita.

La banda fue una de las primeras en hacer música en gallego fusionando sonidos del rap, hip hop y punk, bebiendo de influencias británicas. Todo ello, ha destacado uno de los vocalistas del grupo, Xelís de Toro, con "cierto sentido del humor".

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"Lo que vamos hacer nosotros es un pequeño homenaje o saldo, digamos que es una pequeña gota de aceite dentro del enorme mundo musical de Fran, y por eso revivimos la banda", ha señalado de Toro, ya que el grupo solamente estuvo activo de 1989 a 1991.

Por su parte, la diputada provincial de cultura, Natividade González, ha remarcado la importancia de premios como este, al permitir que pequeños artistas o grupos que se encuentran en un panorama musical lleno de festivales puedan "asomar un poco la cabeza".

"Las instituciones tenemos que colaborar e incentivar que este grupo de músicos artistas puedan estar ahí", ha asegurado, apuntando que además de los premios económicos la Diputación otorgará un premio en forma de conciertos.

Finalmente, González ha animado a todos a asistir al evento, recordando que la entrada es gratuita hasta completar el aforo del Salón Teatro y deseando que se dé a conocer la figura de Narf, que todavía es "bastante desconocida" entre los más jóvenes.