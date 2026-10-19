Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Museo Casa de la Troya promove unha conferencia sobre a poetisa galega Filomena Dato

É a única escritora galega que, xunto a Rosalía de Castro, ten un libro editado na nosa lingua no século XIX

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/10/2026 10:58
Foto de Filomena Dato (sentada), publicada en “Vida gallega” en 1914
Foto de Filomena Dato (sentada), publicada en “Vida gallega” en 1914
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Museo Casa de la Troya e a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos -entidade que xestiona o museo- promoven unha conferencia sobre a poetisa galega Filomena Dato. Celebrarase mañá martes, 20 de outubro, na sede da Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, a partir das 19:00 horas. Esta actividade realízase coa colaboración do Concello de Santiago.

Benigno Amor é o director do Museo Casa de la Troya e presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos. Sinala que “con este acto queremos lembrar a figura desta escritora e a súa amizade con Alejandro Pérez Lugín, que alcumouna como `a poetisa das Mariñas´ e co que colaborou revisando as páxinas que ía escribindo para a súa novela "La Casa de la Troya". Ademais, dos dous cúmprese este ano o centenario do seu falecemento, polo que desde a Asociación decidimos incorporar esta actividade na programación cultural do Museo Casa de la Troya como homenaxe”.

A conferencia impartiraa o investigador ourensán Fernando Román Alonso, autor da publicación “Filomena Dato: a poeta galega de entre séculos”. Desde a súa infancia estivo moi vencellado, a través da súa familia, a escritores galegos tan ilustres como Vicente Risco -parente da súa nai- ou Otero Pedrayo, entre outros. “Este ambiente literario fixo que me interesara por afondar na traxectoria de personalidades como a de Filomena. Un manuscrito orixinal da poetisa, que conservaba a súa afillada, foi o punto de partida para indagar na súa vida e na súa obra” -explica-.

A poetisa Filomena Dato Muruais (Ourense, 1856 - Bergondo, 1926) destacou polo seu labor social e cultural. Uniuse a movementos de reivindicación da cultura galega e de liberación da estigmatización da muller. Mantiña unha relación moi próxima coas súas coetáneas Sofía Casanova e Emilia Pardo Bazán, ademais doutros escritores como Curros Enríquez, Manuel Murguía, Miguel de Unamuno ou o propio Alejandro Pérez Lugín, ao que a unía unha fonda amizade.

A obra de Román Alonso recompila 63 poemas, dos que 45 foron publicados no libro Follatos da poetisa ourensá, 15 en xornais e 3 inéditos -Traducción, Sempre te vexo e Ciprianillo-. A publicación está ilustrada cos debuxos que no manuscrito orixinal fixo o irmán de Filomena, Xosé Dato. O autor salienta que Rosalía de Castro e Filomena Dato son as únicas escritoras galegas que teñen un libro editado en galego no século XIX. “Foi unha das poetisas máis premiadas no universo literario español da época” -asegura-.

Tal como lembra o autor, Filomenta Dato foi unha gran representante da lírica feminista do século XIX, nun contexto histórico no que o machismo era a ideoloxía dominante, mesmo entre os intelectuais. A reivindicación feminista e a defensa da muller está moi presente en Follatos (1891), o seu único libro en lingua galega, dedicado á infanta Isabel de

Borbón. Nesta recompilación de poemas fai unha denuncia contra os estereotipos de xénero, ademais de incluír unha serie de escritos sobre relixiosidade e intimismo.

A pesar da cegueira que foi adquirindo, seguiu dedicando toda a súa vida á literatura, practicamente ata o seu falecemento. Foi galardoada en varios certames literarios, en particular polo seu famoso poema Defensa das mulleres. En 1906 foi nomeada membro correspondente da Real Academia Galega.

Esta actividade enmárcase no programa “Outubro Troyano” do Museo, que inclúe varias propostas culturais ao longo deste mes, tanto en la Casa de la Troya como noutros puntos da cidade. Forma parte ademais da programación conmemorativa do centenario do falecemento de Alejandro Pérez Lugín.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago representará a Galicia en las próximas competiciones nacionales de conjuntos, que se celebrarán en Cartagena en noviembre

El Viravolta Santiago logra dos oros y clasifica a sus conjuntos para las citas nacionales
redacción santiago
O concerto de Accademia del Piacere porá fin á oitava edición do Festival Ateneo Barroco, que reuniu seis actuacións dedicadas á música antiga e barroca

Accademia del Piacere pecha o Ateneo Barroco cun concerto dedicado á música de Bach
redacción santiago
El XIV Simposio Internacional de Lipodistrofias se celebró en Santiago los días 16 y 17 de octubre, con la participación de especialistas, investigadores y asociaciones de pacientes

Santiago reúne a 800 especialistas internacionales en el XIV Simposio de Lipodistrofias
redacción santiago
Martín Pereira Fariña afronta un mandato de seis anos á fronte da Facultade de Filosofía da USC co obxectivo de reforzar a docencia, a actividade cultural e o papel do centro como espazo de reflexión

Martín Pereira Fariña, novo decano de Filosofía da USC
redacción santiago