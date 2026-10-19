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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Martín Pereira Fariña, novo decano de Filosofía da USC

O profesor substitúe a Xavier de Donato cun mandato de seis anos no que priorizará a mellora das instalacións, a revisión das titulacións e o uso responsable da intelixencia artificial

Redacción Santiago
19/10/2026 17:00
Martín Pereira Fariña afronta un mandato de seis anos á fronte da Facultade de Filosofía da USC co obxectivo de reforzar a docencia, a actividade cultural e o papel do centro como espazo de reflexión
Martín Pereira Fariña afronta un mandato de seis anos á fronte da Facultade de Filosofía da USC co obxectivo de reforzar a docencia, a actividade cultural e o papel do centro como espazo de reflexión
Vanessa Rábade
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O profesor Martín Pereira Fariña acaba de ser elixido novo decano da Facultade de Filosofía da USC por 15 votos a favor e ningún en contra. O profesor Fariña, que substitúe no cargo a Xavier de Donato, “busca consolidar o bo traballo realizado nos últimos tempos”. 

O novo decano, de cara aos próximos 6 anos, ten como principais obxectos o coidado e a mellora dun edificio histórico e das infraestruturas para a docencia “para que sexa un bo espazo de traballo para todo o mundo, especialmente polo reto que supón o gas radon”;  así como facer unha análise do que está funcionando ben nas titulacións e o que ten que ser mellorado, tanto no grao como no mestrado, “e discutir entre toda a comunidade que accións de mellora levar a cabo, tanto en temas de coordinación entre as materias como de conciliación”.

Para Martín Pereira tamén está presente o reto do uso da Intelixencia Artificial, “que aínda non sabemos moi ben como guiar e facer un uso responsable da mesma na docencia e na investigación”. Outro obxectivo para o novo mandato “é simplificar e axilizar, na medida do posible, a xestión do día a día no centro para que non leve máis tempo e esforzo do que sexa necesario; seguir mantendo a actividade cultural da facultade, non só con actividades orientadas ao noso estudantado, senón a toda a comunidade universitaria e á cidadanía”. Para o profesor, “a filosofía debe ser un lugar de referencia para a discusión crítica e a reflexión na cidade”.

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Martín Pereira Fariña afronta un mandato de seis anos á fronte da Facultade de Filosofía da USC co obxectivo de reforzar a docencia, a actividade cultural e o papel do centro como espazo de reflexión

Martín Pereira Fariña, novo decano de Filosofía da USC
redacción santiago