Martín Pereira Fariña, novo decano de Filosofía da USC
O profesor substitúe a Xavier de Donato cun mandato de seis anos no que priorizará a mellora das instalacións, a revisión das titulacións e o uso responsable da intelixencia artificial
O profesor Martín Pereira Fariña acaba de ser elixido novo decano da Facultade de Filosofía da USC por 15 votos a favor e ningún en contra. O profesor Fariña, que substitúe no cargo a Xavier de Donato, “busca consolidar o bo traballo realizado nos últimos tempos”.
O novo decano, de cara aos próximos 6 anos, ten como principais obxectos o coidado e a mellora dun edificio histórico e das infraestruturas para a docencia “para que sexa un bo espazo de traballo para todo o mundo, especialmente polo reto que supón o gas radon”; así como facer unha análise do que está funcionando ben nas titulacións e o que ten que ser mellorado, tanto no grao como no mestrado, “e discutir entre toda a comunidade que accións de mellora levar a cabo, tanto en temas de coordinación entre as materias como de conciliación”.
Para Martín Pereira tamén está presente o reto do uso da Intelixencia Artificial, “que aínda non sabemos moi ben como guiar e facer un uso responsable da mesma na docencia e na investigación”. Outro obxectivo para o novo mandato “é simplificar e axilizar, na medida do posible, a xestión do día a día no centro para que non leve máis tempo e esforzo do que sexa necesario; seguir mantendo a actividade cultural da facultade, non só con actividades orientadas ao noso estudantado, senón a toda a comunidade universitaria e á cidadanía”. Para o profesor, “a filosofía debe ser un lugar de referencia para a discusión crítica e a reflexión na cidade”.