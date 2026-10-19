Accademia del Piacere pecha o Ateneo Barroco cun concerto dedicado á música de Bach
O conxunto dirixido por Fahmi Alqhai actuará este martes no Salón Teatro de Santiago cun programa que revisita os corais luteranos e o contrapunto do compositor alemán
A oitava edición do Festival Ateneo Barroco chegará ao seu fin este martes, 20 de outubro, ás 20.00 horas, cun concerto de Accademia del Piacere, baixo a dirección do recoñecido violagambista Fahmi Alqhai, no Salón Teatro de Santiago. O conxunto de música antiga presentará 'In dulci jubilo. Bach, a ineludible recreación', un programa dedicado á obra de Johann Sebastian Bach e á súa extraordinaria capacidade para transformar as melodías dos corais luteranos. Sobre o escenario estarán Johanna Rose, Rodney Prada e Rami Alqhai, ás violas da gamba; Javier Núñez, ao órgano, e Fahmi Alqhai, ao quintón e á dirección musical.
O concerto propón unha aproximación á riqueza compositiva de Bach a través de diferentes harmonizacións, variacións e exercicios de contrapunto sobre melodías tradicionais da liturxia reformista. O programa inclúe obras como 'In dulci jubilo', 'Wachet auf', 'ruft uns die Stimme' e fragmentos de 'A arte da fuga', ademais dunha composición de Johann Michael Bach. Mediante os arranxos de Fahmi Alqhai, Accademia del Piacere recupera o carácter vocal destas composicións, aproveitando a capacidade expresiva da viola da gamba para imitar a voz humana e ofrecer unha nova perspectiva sobre o repertorio bachiano.
Fundada en 2002, Accademia del Piacere é unha das formacións de referencia da música antiga europea, recoñecida pola súa interpretación innovadora dos repertorios históricos. O seu director, Fahmi Alqhai, está considerado un dos grandes intérpretes internacionais de viola da gamba e dirixe tamén o Festival de Música Antiga de Sevilla. A formación ten actuado en prestixiosos escenarios internacionais e recibido numerosos recoñecementos, entre eles varios Premios GEMA e o Opus Klassik 2020. Con esta actuación, o festival compostelán despide unha edición que reuniu seis concertos dedicados á música antiga e barroca.