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Santiago de Compostela

Santiago instalará un punto informativo contra a trata de persoas este domingo no Toural

A campaña municipal polo Día Europeo contra a Trata chama a implicarse na detección e denuncia desta vulneración dos dereitos humanos, que afecta especialmente a mulleres e nenas

Redacción Santiago
17/10/2026 10:00
Plaza del Toural
O punto de información estará aberto na praza do Toural o domingo 18 de outubro, de 11.00 a 18.00 horas
Archivo
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‘Isto tamén vai contigo. Trata de ti, trata de min, trata de todas nós’ é o lema da campaña deste ano do Concello de Santiago con motivo do Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos, que se conmemora cada 18 de outubro.

Coa chamada “sé parte da solución, non do problema”, o Goberno municipal interpela a veciñanza e busca  sensibilizar para romper a indiferenza social sobre a trata e entendela como unha cuestión de dereitos humanos ante a que toda a sociedade ten responsabilidade.

Así, a campaña promove unha actitude activa de rexeitamento, detección, información e denuncia desta vulneración dos dereitos humanos, que afecta sobre todo a mulleres, e reivindica que as persoas non son produtos, non teñen prezo e non poden ser tratadas como mercadoría.

Deste xeito, o Departamento de Igualdade do Concello de Santiago centra a mirada sobre a sociedade que rodea a trata, a demanda que pode alimentala e a capacidade de cada persoa para contribuír a combatela. A través dun código QR, o cartel da campaña permite informarse máis a fondo e coñecer o que pode ocultarse detrás da realidade da explotación e os mecanismos de denuncia aos que se pode recorrer.

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Punto informativo o domingo na praza do Toural

Para tomar nota sobre esta problemática e coñecer de que maneira podemos actuar contra ela, o Concello de Santiago instala un punto de información e sensibilización na praza do Toural este domingo, 18 de outubro, de 11.00 a 18.00 horas.

Nesta carga informativa poderanse recoller diferentes materiais e coñecer como contribuír a combater este problema. A campaña difundirase tamén a través das redes sociais.

A trata de persoas é unha das violacións máis graves dos dereitos humanos. Na súa acepción máis ampla, inclúe tanto as múltiples formas de tráfico co fin de explotación sexual como a extracción e comercio de órganos e o tráfico de seres humanos coa fin de explotación laboral, tanto para realizar as tarefas máis penosas en condicións de sometemento, como para efectuar traballos domésticos desde unha posición de servidume.

A trata de seres humanos coa fin de explotación sexual, especialmente de mulleres e de nenas, as súas principais vítimas, constitúe unha das vertentes máis crueis deste comercio ilícito, que constitúe unha clara expresión da violencia machista.

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