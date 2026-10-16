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Santiago de Compostela

‘Vitamina G’, un proxecto para impulsar o uso do galego, gaña os Educacompostela 2026

O xurado escolleu entre 24 propostas e premiou tamén materiais didácticos sobre migracións e feminismos na XVII edición destes galardóns

Redacción Santiago
16/10/2026 18:30
Os premios Educacompostela, convocados polo Concello de Santiago e Nova Escola Galega, recoñecen materiais didácticos que contribúen á innovación educativa e á renovación pedagóxica en Galicia
Os premios Educacompostela, convocados polo Concello de Santiago e Nova Escola Galega, recoñecen materiais didácticos que contribúen á innovación educativa e á renovación pedagóxica en Galicia
Concello de Santiago
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O xurado da XVII edición dos premios Educacompostela de materiais didácticos en prol da innovación, da calidade educativa e da renovación pedagóxica reuniuse o 14 de outubro para avaliar os 24 traballos presentados a esta convocatoria. 

O primeiro premio dos Educacompostela 2026 recaeu no traballo “Vitamina G” presentado por Mariña Lema Blanco, de Cabana de Bergantiños, que propón un proxecto de promoción real da lingua para estimular o uso do galego en contextos educativos urbanos.

Así mesmo, o xurado concedeu o segundo premio ao traballo titulado "Migrantes: cartas, relatos e entrevistas", presentado por María Isabel González Piñeiro do IESP Rafael Dieste (A Coruña).

O terceiro galardón recaeu no traballo "Feminismos no tempo", presentado por Noelia Darriba García, Raquel Veiga Teijeiro e Tania Merelas Iglesias, de Ás do Social, S.Coop. Galega e Avezar.

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“Vitamina G” para a promoción da lingua

O traballo merecedor do primeiro premio, “Vitamina G” de Mariña Lema Blanco, é un proxecto de dinamización da lingua xurdido nun contexto urbano coa fin de estender a lingua galega entre o alumnado, familias e comunidade escolar a través de recursos audiovisuais nos que o alumnado é o propio protagonista.

"Migrantes: cartas, relatos e entrevistas", de María Isabel González Piñeiro, consiste nun material didáctico elaborado no contexto dun proxecto educativo sobre as migracións para 3º da ESO, na materia de Xeografía e Historia.

Está concibido para facilitar a comprensión deste fenómeno dende unha perspectiva histórica, social e humana, prestando especial atención á realidade galega. Esta proposta culmina nunha exposición dos materiais (cartas, entrevistas, audios,...) na biblioteca do centro.

Pola súa parte, o proxecto "Feminismos no tempo", presentado por Noelia Darriba García, Raquel Veiga Teijeiro e Tania Merelas Iglesias, nace da convicción de que a historia está contada a medias e de que non é posible construír unha sociedade igualitaria se non recuperamos as voces, os logros e as loitas das mulleres.

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