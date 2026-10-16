La USC premiará con 2.500 euros los mejores vídeos cortos sobre el Camino de Santiago

La Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións reforzará su actividad en 2027 con nuevas iniciativas de investigación y divulgación de cara al próximo Año Santo Santi Alvite

La Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la Universidade de Santiago (USC) convocará por primera vez el próximo año un premio para vídeos cortos sobre temática jacobea, reservado a estudiantado de la universidad, con el objetivo de que se conviertan en "youtubers del Camino".

Así lo ha avanzado el director de la Cátedra, Miguel Taín, este viernes, durante la presentación de las actividades programadas para el año próximo, en el que intentarán "dar un impulso" a este departamento en consonancia con la celebración del Año Santo.

Entre las novedades, y con la intención de seguir avanzando hacia las nuevas tecnologías, se pondrá en marcha un concurso para premiar vídeos cortos de temática relacionada con la Cátedra. En esta primera edición, se reservará solo a estudiantes de la USC.

Los interesados podrán presentar sus vídeos, de menos de cinco minutos, entre el 15 de enero y el 15 de mayo. Habrá cinco premios, dotados con 500 euros cada uno, para los cinco mejores. Además, el 19 de julio habrá un acto de presentación en el paraninfo de la USC para dar a conocer los premiados y se subirán al canal de Youtube de la Cátedra, ha explicado Miguel Taín.

Otras iniciativas

A mayores, la programación de 2027 incluirá tres ayudas internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el Camino de Santiago, dotadas con 4.000 euros cada una; la convocatoria del Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y las Peregrinaciones, dotado con 3.000 euros; y el premio a Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster sobre esta temática, con 1.000 euros.

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Otro de los ejes de la programación será la celebración de la decimoctava edición --que cumple 20 años por su suspensión durante la pandemia-- de las Lecciones Xacobeas Internacionales de la USC, que tendrá lugar los días 19, 20, 21 y 22 de julio de 2027. El encuentro permitirá presentar los resultados de los proyectos de investigación financiados y de los trabajos premiados.

La oferta formativa se completará con dos cursos online masivos y abiertos (MOOC). Los cursos abordarán la topografía jacobea de Santiago de Compostela como meta internacional de peregrinación y la proyección internacional del Camino, con especial atención a las asociaciones, a la hospitalidad y a las personas peregrinas.

Más impulso y dotación

Durante el acto, el presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, ha elogiado el trabajo desarrollado en estos 10 años de vida por la Cátedra, que "está dando frutos sin duda de muchísimo interés" y ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Año Santo 27 sea "una oportunidad para insuflar un nuevo aliento" a este instrumento, sobre todo para su difusión internacional.

"El trabajo que se hace aquí es muy importante, sólido y riguroso", ha dicho Daniel Lorenzo, que ha pedido para esta Cátedra una "ampliación de su dotación" económica.

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El director de Turismo de Galicia, por su parte, ha destacado que, tras 10 años de actividad, la Cátedra es "ahora mismo una herramienta indispensable para estudiar el Camino", tanto a nivel del estudiantado interesado en "profundizar en este ámbito" como a nivel de difusión exterior.

Finalmente, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, ha sido la encargada de cerrar el acto, donde ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional para proyectos como este, que implican a la Fundación Catedral, la USC y la Xunta.

"Es un proyecto compartido que coloca en el centro la investigación y difusión de uno de nuestros mayores patrimonios", ha dicho Crujeiras, que ha destacado la dimensión internacional de la labor de la Cátedra y su capacidad para "crear espacios de reflexión y diálogo".

Crujeiras ha puesto en valor la "vocación de continuidad" de la Cátedra y el "programa ambicioso" que plantea para 2027, en el que, además, continúa con su adaptación a las nuevas realidades tecnológicas. El próximo año, ha recordado, será el momento de revalidar su continuidad.