Monika Zgustova visita Santiago para reflexionar sobre o desarraigamento e a identidade cultural
A escritora e tradutora checa participará en varias actividades do 20 ao 22 de outubro e presentará en Follas Novas o seu libro 'La traductora de haikus'
A escritora, tradutora e articulista checa Monika Zgustova visitará Santiago entre os días 20 e 22 de outubro convidado polo Centro de Linguas Modernas da USC -antes coñecido como Instituto de Idiomas-, pioneiro en toda España ao introducir en 1988 a lingua e cultura checas entre a súa oferta. A autora checa participará en diversas actividades académicas e culturais dirixidas tanto á comunidade universitaria como ao público interesado.
Nacida en Praga e formada en Literatura Comparada nos Estados Unidos, Zgustova desenvolveu unha traxectoria estreitamente vinculada á tradución e á difusión da literatura centroeuropea. Ao longo da súa carreira traduciu máis de sesenta obras do checo e do ruso, dando a coñecer en castelán e catalán -reside en Cataluña dende os anos 80- autores fundamentais da literatura europea do século XX, entre eles Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Václav Havel, Milan Kundera, Anna Axmátova ou Marina Tsvetáieva.
A súa visita a Santiago achegará ao público universitario e á sociedade compostelá a voz dunha autora cunha traxectoria singular, construída precisamente no espazo de encontro entre linguas e tradicións literarias. A súa presenza permitirá reflexionar tamén sobre o papel da tradución como forma de comunicación cultural e como vía para incorporar ao noso ámbito literaturas e experiencias históricas procedentes doutros espazos europeos.
A programación da visita inclúe a conferencia inaugural do curso 2026-2027 do Mestrado Universitario en Estudos da Literatura e da Cultura (MELC), que terá lugar o martes 20 de outubro ás 15.00 horas, na Sala Académica da Facultade de Filoloxía. Baixo o título ‘Elogio del desarraigo’, Zgustova abordará unha das cuestións centrais da súa traxectoria literaria e intelectual: a experiencia do desarraigamento e as posibilidades creativas que xorden de habitar entre diferentes linguas, culturas e espazos de pertenza. Esa mesma noite presentará en Follas Novas o seu libro 'La traductora de haikus'.