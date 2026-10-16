Un informe elaborado con participación da USC advirte de reformas pendentes para garantir a liberdade dos medios en España
O estudo sinala carencias na independencia da CNMC, na gobernanza de RTVE e na transparencia da publicidade institucional, cun plan de 155,6 millóns de euros en 2026
O PSM Research Team da USC consolídase como o equipo para España do ‘Media and Journalism Research Center’ (MJRC), un dos centros de investigación en xornalismo máis importantes de Europa, que ademais asesora e fai consultoría para a Comisión Europea e que está dirixido polo investigador afincado en Galicia Marius Dragomir.
Os investigadores da USC afianzan este ano a súa colaboración co centro levando a cabo o segundo informe 'Media Capture Monitoring Report: Spain 2026', elaborado polo International Press Institute (IPI) e o Media and Journalism Research Center, centrado no grao de cumprimento de España do European Media Freedom Act (EMFA).
O informe conclúe que España avanzou sobre o papel na adaptación á Lei Europea de Liberdade dos Medios (EMFA), aínda que as principais reformas continúan pendentes de aplicación efectiva. O documento, que analiza a situación ata setembro de 2026, sinala que os proxectos lexislativos destinados a reforzar a independencia dos reguladores, mellorar a transparencia da propiedade dos medios e garantir o pluralismo informativo aínda non foron aprobados definitivamente.
Un dos principais focos de preocupación é a independencia da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), cuxas novas competencias dependen da aprobación da normativa correspondente e cuxa autonomía orzamentaria e de persoal segue sendo limitada. O informe tamén advirte de que RTVE mantén sen cambios o seu modelo de gobernanza, mentres continúa pendente a renovación do seu mandato marco, caducado desde 2017.
En materia de publicidade institucional, a reforma da lexislación vixente segue sen culminarse e o plan de publicidade e comunicación institucional de 2026, dotado con 155,6 millóns de euros, continúa suxeito ao marco normativo anterior, que non garante criterios suficientemente transparentes de repartición entre os medios.
O documento destaca, así mesmo, que a transparencia sobre a propiedade dos medios segue sendo insuficiente fóra do sector audiovisual e que España carece aínda dun procedemento específico para avaliar o impacto das concentracións empresariais sobre o pluralismo e a independencia editorial. Aínda que os proxectos lexislativos en tramitación pretenden cubrir estas deficiencias, o informe subliña que os avances son fundamentalmente normativos e non se traduciron aínda en mecanismos efectivos de control. Por iso, considera prioritario completar as reformas, dotar aos organismos supervisores de recursos adecuados e garantir unha aplicación real de salvagárdalas europeas para protexer a liberdade e o pluralismo dos medios de comunicación.