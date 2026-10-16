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Santiago de Compostela

El TSXG confirma tres años y medio de cárcel para un empresario de peluquerías de Santiago

El condenado deberá pagar una multa de 836.806 euros por defraudar a la Seguridad Social mediante varias sociedades entre 2015 y 2019

Agencias
16/10/2026 15:51
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
La sentencia, ahora confirmada por el TSXG, considera probado que el empresario trasladaba trabajadores entre empresas para eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de un empresario con peluquerías en Santiago contra la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que lo condenó a tres años y medio de prisión por cometer un delito contra la seguridad social, y le impuso una multa de 836.806 euros.

En una sentencia emitida a finales de diciembre de 2025, el tribunal condenaba al empresario y absolvía a otra acusada al indicar en la sentencia que esta "participó en la inicial comunidad de bienes, pero no gestionaba ni administraba las distintas sociedades" del investigado.

De esta forma, los magistrados consideran probado "el impago sistemático" durante el período entre 2015 y 2019.

Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago

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Así, explicaban que la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba y que se dedicaban a la misma actividad, "estaba orientada a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de sociedades que ya acumulaban deudas a otras libres de cargas".

Además, la Audiencia de A Coruña declara probado que el importe defraudado supera los 120.000 euros, por lo que resulta de aplicación el tipo agravado de la pena.

Contra la decisión del TSXG pueden interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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