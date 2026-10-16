El TSXG confirma tres años y medio de cárcel para un empresario de peluquerías de Santiago

La sentencia, ahora confirmada por el TSXG, considera probado que el empresario trasladaba trabajadores entre empresas para eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social Páxinas Galegas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de un empresario con peluquerías en Santiago contra la sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que lo condenó a tres años y medio de prisión por cometer un delito contra la seguridad social, y le impuso una multa de 836.806 euros.

En una sentencia emitida a finales de diciembre de 2025, el tribunal condenaba al empresario y absolvía a otra acusada al indicar en la sentencia que esta "participó en la inicial comunidad de bienes, pero no gestionaba ni administraba las distintas sociedades" del investigado.

De esta forma, los magistrados consideran probado "el impago sistemático" durante el período entre 2015 y 2019.

La mujer que apuñaló a un hombre en Ames en febrero acepta tratar su consumo de drogas a cambio de no ir a prisión Más información

Así, explicaban que la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba y que se dedicaban a la misma actividad, "estaba orientada a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de sociedades que ya acumulaban deudas a otras libres de cargas".

Además, la Audiencia de A Coruña declara probado que el importe defraudado supera los 120.000 euros, por lo que resulta de aplicación el tipo agravado de la pena.

Contra la decisión del TSXG pueden interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.