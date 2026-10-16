O certame de poesía escolar inspirado en Rosalía de Castro regresa con prazo aberto ata xaneiro
A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés recuperan o concurso, que incorpora a colaboración da Secretaría Xeral da Lingua e está dirixido ao alumnado de Primaria e ESO
A Fundación Rosalía de Castro, a Secretaría Xeral da Lingua e El Corte Inglés, presentaron hoxe a VIII edición do Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro, unha iniciativa que ten como obxectivo fomentar a creación poética en lingua galega e achegar ás novas xeracións a figura da autora máis universal das nosas letras.
O concurso está aberto ao alumnado matriculado durante o curso 2026-2027 en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia e contempla tres categorías: terceiro ciclo de Educación Primaria (5º e 6º cursos), primeiro ciclo de ESO (1º e 2º) e segundo ciclo de ESO (3º e 4º). As obras deberán ser orixinais, inéditas e estar escritas en lingua galega.
A convocatoria establece un primeiro premio e dous accésits por cada categoría, dotados con tarxetas agasallo de El Corte Inglés.
O prazo de recepción dos traballos permanecerá aberto ata o 15 de xaneiro de 2027. Para participar, os traballos poderán remitirse aos departamentos de Comunicación de calquera dos centros de El Corte Inglés en Galicia, e tamén poderán entregarse persoalmente nas súas librarías.
As bases da convocatoria están dispoñibles nas páxinas web da Fundación Rosalía de Castro e de El Corte Inglés, para a súa consulta.
No acto de presentación participaron Valentín García, secretario xeral da Lingua; Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro; e Fuencisla Cid, directora de Comunicación e Relacións Institucionais de El Corte Inglés en Galicia.