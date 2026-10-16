O Auditorio de Galicia reúne mulleres das concas mineiras de León nunha xornada de creación colectiva
O encontro arredor do proxecto audiovisual 'Puta Mina' celebrarase este sábado no marco da exposición 'Facer aparecer', cun programa de proxección, conversa e reflexión compartida
O Auditorio de Galicia acolle este sábado 17 de outubro unha xornada de creación e reflexión colectiva arredor de 'Puta Mina', un proxecto audiovisual e comunitario que recupera as experiencias e as voces das mulleres das concas mineiras de León.
Baixo o título 'Colectivo temporal de actualización | Puta Mina', o encontro contará coa participación de Belén Sola e Chus Domínguez, integrantes do Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental (LAAV_), e de Cristina Turrado, Áurea González e Raquel Balbuena, do Colectivo Puta Mina, que compartirán as súas experiencias nunha xornada de experimentación e diálogo con outras mulleres.
A proposta busca ampliar as experiencias deste colectivo, especialmente as das mulleres mineiras, e abrir un espazo de encontro con outras voces, perspectivas e lugares de enunciación. A partir das particularidades dos diferentes territorios e das vivencias das participantes, a actividade propón explorar novas formas de construír relatos compartidos, poñendo no centro as memorias de vida e as experiencias das mulleres.
A xornada desenvolverase entre as 10.30 e as 17.00 horas e incluirá unha proxección colectiva de 'Puta Mina', un conversatorio coas participantes no proxecto e un espazo final de intercambio e reflexión. A actividade, de balde, con capacidade limitada a 25 mulleres participantes, pecho xa o seu prazo de inscrición.