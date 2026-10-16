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Santiago de Compostela

Adolfo Bautista Casasnovas ingresa en la Real Academia de Medicina de Galicia por su trayectoria en cirugía pediátrica

El histórico jefe de servicio del CHUS pronunció un discurso sobre el origen de la especialidad y su evolución, desde sus primeros referentes hasta su consolidación en Galicia

Redacción Santiago
16/10/2026 20:05
Adolfo Bautista Casasnovas ingresó como académico numerario del sillón de Cirugía Pediátrica
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La Real Academia de Medicina de Galicia ha celebrado la solemne sesión pública de recepción, como Académico Numerario del sillón de Cirugía Pediátrica de Adolfo Bautista Casasnovas. El que fue histórico jefe de servicio de esta especialidad en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y profesor Ad Honorem de la Universidade de Santiago de Compostela pronunció el discurso 'Sobre el origen y Ia razón de ser de Ia Cirugía Pediátrica'.

En nombre de la Corporación, presidida por Francisco Martelo Villar, realizó la contestación al discurso el Académico Emérito, y mentor de Bautista Casasnovas, Ramiro Varela Cives. “Asumir el sillón de Cirugía Pediátrica de esta Academia es un desafío de gran magnitud, al seguir la estela de dos figuras ilustres: el Dr. Manuel Moreno de Orbe, pionero de la especialidad en Galicia, y mi maestro, el Dr. Ramiro Varela Cives. Ciertamente, la crónica de la cirugía pediátrica gallega es, en esencia, la biografía de estos dos referentes”, indicó el nuevo Académico Numerario.

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Bautista Casasnovas analizó en su discurso de ingreso el proceso de reconocimiento de la Cirugía Pediátrica como una especialidad específica y desgranar las razones fundamentales que impulsaron su creación. La tragedia de Halifax, en Estados Unidos, en diciembre de 1917 marca un hito en esta especialidad, dado que la mayoría de las víctimas fueron niños que fallecieron o sufrieron graves heridas por la explosión de un carguero. El doctor que coordinó esta asistencia, William Ladd, se centró a partir de ese momento exclusivamente en la atención pediátrica.

Después de relatar a los presentes la evolución de la especialidad, indicó que “la cirugía pediátrica es una especialidad reciente, pero no es una subespecialidad, sino que es la cirugía de una etapa de la vida. Los cirujanos pediátricos somos por todo ello especialistas en los estados patológicos que se desarrollan en una edad determinada, y no especialistas en un área específica del organismo. Somos cirujanos expertos en las enfermedades quirúrgicas que se presentan desde la concepción hasta la edad adulta”.

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