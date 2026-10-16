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Santiago de Compostela

Más de 200 emigrantes gallegos regresan a Galicia con el programa 'Reencontros con Galicia'

 Los participantes, procedentes de seis países de América Latina, han visitado la comunidad y algunos han vuelto por primera vez en más de 75 años

Agencias
16/10/2026 17:30
El conselleiro de Emigración, José González (i), y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (d), reciben a las personas participantes en la edición de este año
El conselleiro de Emigración, José González (i), y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (d), reciben a las personas participantes en la edición de este año
EFE
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El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha recibido este viernes en Santiago a los más de 200 participantes en la edición de este año del programa autonómico 'Reencontros con Galicia'. Una iniciativa en la que han participado personas emigradas en Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba o Perú, y que facilita su contacto con la Galicia actual.

Durante su estancia --que comenzó el pasado 7 de octubre y finaliza este sábado--, los participantes han estado alojados en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón (Nigrán) y en O Carballiño, aunque algunos de ellos extenderán su estancia unos días para estar con sus familias.

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En este contexto, han realizado diversas actividades de ocio y visitas culturales a diferentes localidades para "reconectar con sus raíces" y con el patrimonio cultural y natural de Galicia. Cabe señalar que algunos de los participantes no pisaban Galicia desde hace más de 75 años, cuando tuvieron que emigrar y dejar atrás la comunidad, es el caso de María del Carmen, Dolores, Gloria y Francisco.

En este sentido, el conselleiro ha subrayado la importancia de favorecer que estas personas puedan volver a su tierra y, en muchos casos, "reencontrarse con familiares a los que no han visto en mucho tiempo, así como conocer de primera mano la Galicia moderna".

Una Galicia, ha incidido, "que es tierra de oportunidades gracias al trabajo de quienes viven en ella y también de las personas que emigraron en su día en busca de un proyecto de vida y que difundieron la galleguidad por el mundo".

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