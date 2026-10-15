'Territorio Contemporánea' reúne en Santiago obras de artistas de nueve galerías

La segunda edición de ‘Territorio Contemporánea’ propone un recorrido por el arte actual gallego y establece conexiones entre artistas contemporáneos y referentes de la colección de Abanca Abanca

Abanca y Contemporánea, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia, han presentado este jueves en Santiago la segunda edición de la exposición 'Territorio Contemporánea'.

La propuesta se enmarca en la programación del festival 'Aberto 26' y permite mostrar en un mismo espacio las creaciones de los artistas representados por las galerías participantes, "consolidando un proyecto común que conecta a salas y creadores de toda la comunidad gallega".

Tal y como ha explicado la entidad, al igual que en su primera convocatoria, el proyecto articulado entre Abanca y la asociación galerística se estructura en dos bloques expositivos que abordan la creación actual y su conexión con la historia del arte reciente.

En la primera parte de la muestra, ubicada en la planta baja del Centro Obra Social Abanca, se exhiben propuestas de nueve galerías y nueve artistas contemporáneos que exploran líneas temáticas como el paisaje, la memoria, el cuerpo, la arquitectura o el territorio.

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En este espacio dialogan lenguajes que van desde la explosión cromática de Francisco Mendes Moreira (Galería Trinta) hasta el blanco y negro de la fotografía documental de Anna Turbau (Galería Nordés), pasando por las líneas impecables de Héctor Francesch (Galería Moret Art), las geometrías de las instalaciones de Román Corbato (Galería Néboa), la nitidez pictórica de Hugo Alonso (Galería Dupla) o las composiciones de Enrico Della Torre (Galería Vilaseco), Juan Adrio (Galería Luisa Pita), Tamara Feijoo (Galería Marisa Marimón) y Gabriel Borba Filho (Galería PM8).

Mientras, el segundo bloque, situado en la primera planta, propone un cruce de miradas e hilos invisibles entre obras procedentes de los fondos de estas galerías y piezas emblemáticas de la Colección de Arte Abanca.

Entre las correspondencias que plantea la exposición encontramos la reinterpretación del motivo clásico de la vanitas y el paso del tiempo a través de las obras de Xurxo Gómez-Chao (Moret Art) y Antía Moure.

Por su parte, la materia y los elementos orgánicos como vía de expresión conectan los trabajos de Alberto Odériz (Nordés) con los lienzos de Darío Basso. Asimismo, la muestra establece diálogos visuales entre creadores como Lara Pintos (Galería Dupla) y Rubén Ramos Balsa, Luis Gabú (Galería Luisa Pita) y David Planas, Pedro Proença (Galería Marisa Marimón) y Urbano Lugrís, Carlota Pereiro (Galería Néboa) y Berta Cáccamo, Florentino Díaz (Galería Trinta) y Miguel Ángel Campano o Iris Schomaker (Galería Vilaseco) y Óscar Domínguez.

La exposición podrá visitarse en el Centro Obra Social Abanca de la capital gallega desde este jueves hasta el 27 de marzo, en horario de lunes a sábado, de 16.00 a 20.00 horas.