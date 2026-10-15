Santiago destina 30.000 euros a un recurso de acollida temporal para persoas migrantes
A vivenda ofrece estadías de 15 días, prorrogables, para evitar que persoas en situación de emerxencia habitacional queden na rúa mentres buscan traballo ou un fogar
A Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais e a Asociación Escola de Tempo Libre Don Bosco veñen de asinar un convenio para facilitar que as persoas inmigrantes conten cun recurso de acollida temporal en Santiago, coa colaboración da Rede Veciñal de Apoio ás Persoas Migrantes. Trátase, tal e como explicou a concelleira María Rozas, “de procurar solucións para un colectivo que sofre aínda con máis forza o impacto da grave crise social que sufrimos no que ten que ver co acceso á vivenda”. O convenio conta cunha achega municipal de 30.000 euros, tal e como se recolleu nos orzamentos deste ano.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, deu conta hoxe da sinatura do convenio acompañada por Xesús María Vilas, en representación da Escola de Tempo Libre Don Bosco, e de Isabel Varela e Javier Arregui, da Rede Veciñal de Apoio ás Persoas Migrantes. A tenenta de alcaldesa explicou que “nestes momentos nos que a crise da vivenda está no centro de todos os discursos, é evidente que a situación é especialmente sensible para colectivos como o das persoas migrantes que se enfrontan a maiores dificultades para acceder a unha casa”.
O obxectivo é garantirlles ás persoas destinatarias un espazo seguro e digno durante un período limitado de tempo, facilitando a súa reorganización persoal, laboral ou administrativa. Así, facilitaráse unha alternativa habitacional e apoiaranse procesos de autonomía e integración social, previndo situacións de rúa e exclusión. Tal e como explicou Isabel Varela, no piso garántense estancias medias de 15 días, que se poden prorrogar de ser necesario. Teñen prioridade de acceso as persoas que están en situación administrativa irregular e aquelas que presentan problemas de saúde. Desde que entrou en funcionamento, en xuño, a maioría das persoas usuarias proceden de Mali, pero tamén foron acollidas persoas de Mauritania, Senegal, Gambia e Arxelia.