La plataforma PIA NON! convoca una manifestación en Santiago contra los proyectos urbanísticos de la Xunta

La Coordinadora Galega PIA NON!, que engloba a una decena de colectivos de afectados por proyectos de la Xunta para crear suelo residencial en el que construir vivienda, ha convocado una manifestación para este sábado, 17 de octubre, en Santiago, con el objetivo de decir "no" a la política "especulativa" del Gobierno gallego.

En un comunicado, la asociación anima a la ciudadanía a participar en esta marcha, que saldrá a las 12.00 horas de la Alameda compostelana y terminará en la Praza das Praterías.

Apoyados por colectivos vecinales y ecologistas, los afectados pretenden mostrar su desacuerdo con lo que tildan de "opaca" implantación de los proyectos de interés autonómico con el fin de crear suelo residencial.

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"Con este acto decimos no al empleo abusivo de un modelo que lejos de ayudar a construir, provoca grandes daños medioambientales y destruye el territorio. No a facilitar el negocio y los intereses de promotores y constructores privados con la disculpa de construir obra pública. No al impulso de la construcción indiscriminada e innecesaria, atendiendo solo a las demandas especulativas. No al abandono del grave problema de vivienda, centrándose solo en la nueva construcción y desechando vías más eficaces, con lo que se impide el incremento de la necesaria bolsa de vivienda pública permanente", argumenta la coordinadora.

Mallou, Monte Mero, Ofimático...

Esta asociación se dio a conocer hace apenas un mes en la capital gallega, donde explicó que la unión surge para exigir la paralización "inmediata" de estas iniciativas "mientras no exista un debate público y transparente sobre este modelo".

Está integrada por colectivos de afectados de zonas como Mallou, Lavacolla, Monte Mero, Ofimático y Lavadores. Como alternativa a estos proyectos plantean la rehabilitación y la movilización de vivienda vacía.