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Santiago de Compostela

La Justicia avala las elecciones sindicales en una empresa de Monbus y confirma la victoria de la CIG

El juzgado desestima el recurso de Eleuterio López y Cía y considera que las instalaciones de Santiago, Teo, Ribeira y Negreira forman una única unidad electoral

Agencias
15/10/2026 15:39
La resolución judicial confirma la validez de las elecciones sindicales en Eleuterio López y Cía, empresa del grupo Monbus
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El Tribunal de Instancia de lo Social número 2 de Santiago ha ratificado la validez de las elecciones sindicales celebradas en Eleuterio López y Cía, empresa del grupo Monbus, en las que la CIG resultó ganador.

En un fallo con fecha de 13 de octubre, el juzgado desestima el recurso de la empresa y confirma el laudo arbitral de Inspección de Trabajo que avaló estas elecciones sindicales. No cabe interponer recurso.

La empresa reclamaba que los centros de Santiago, Teo, Ribeira y Negreira se considerasen centros de trabajo independientes y no se pudiesen agrupar a efectos electorales. La resolución argumenta que "no se puede hablar en Teo, Ribeira o Negreira de verdaderas unidades productivas", por lo que concluye que existe una única unidad electoral centrada en la estación de buses de Santiago.

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Para la CIG, "esta decisión tiene especial relevancia porque permite romper con la fragmentación del personal" que, según denuncia el sindicato, "el grupo Monbus mantiene con un entramado de múltiples empresas y UTE, en las que divide a las personas trabajadoras dificultando que alcancen el número legal necesario para promover elecciones sindicales y elegir representantes de personal para defender los derechos laborales".

El representante de la FGAMT-CIG de Compostela, Inácio Pavón, considera que "se trata de una sentencia pionera en este sentido, que confirma el criterio del laudo arbitral y coincide con lo que ya había sostenido la Inspección de Trabajo". Afirma que "esta sentencia confirma que Monbus actúa de mala fe y con una actitud tramposa y de obstrucción a la labor sindical de la CIG con el objetivo último de imponer condiciones de trabajo abusivas".

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