Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Guardia Civil detiene a diez personas en Noia por tráfico de drogas y siete ingresan en prisión

La operación Falcone desarticula una red que abastecía tres puntos de venta conectados entre sí y que utilizaba drones para entregar dosis a consumidores

Agencias
15/10/2026 15:10
La investigación permitió intervenir cocaína, marihuana y hachís, además de dinero en efectivo y material para preparar y distribuir las sustancias
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Falcone, ha detenido a 10 personas como presuntas integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas al menudeo en la localidad coruñesa de Noia. Siete de los detenidos han ingresado en prisión provisional.

La investigación, desarrollada durante más de cinco meses por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, se inició tras detectarse un incremento de la criminalidad en la zona y localizarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas permitieron determinar que los tres establecimientos investigados, que inicialmente parecían funcionar de manera independiente, estaban interconectados y operaban de forma coordinada, con actividad continuada y clientes procedentes tanto de Noia como de localidades próximas.

Las actuaciones permitieron identificar a los integrantes de la red y determinar que el suministro de cocaína procedía de dos personas residentes en Cambados (Pontevedra), que abastecían periódicamente a los vendedores de Noia.

Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago

La mujer que apuñaló a un hombre en Ames en febrero acepta tratar su consumo de drogas a cambio de no ir a prisión

Más información

Operación en dos fases

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, la Guardia Civil detuvo a tres personas en el marco de una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia. Se intervinieron aproximadamente 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo.

Además, durante un registro domiciliario se localizaron otras cantidades de cocaína preparadas para su distribución, así como diverso material relacionado con la actividad investigada.

Dos días después se llevó a cabo la segunda fase, que se saldó con la detención de otras siete personas y la realización de tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, además de material destinado a la manipulación y distribución de la droga y numerosos dispositivos electrónicos.

La Guardia Civil ha destacado especialmente que el grupo utilizaba drones para realizar entregas de dosis de droga a consumidores, un método con el que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Os dous proxectos nos que participa a USC recibirán financiamento da Fundación ”la Caixa” para avanzar en novas solucións terapéuticas contra o cancro e as enfermidades neurolóxicas

A Fundación ”la Caixa” financia dous proxectos de investigación nos que participa a USC
redacción santiago
O recurso, en funcionamento desde xuño, prioriza as persoas en situación administrativa irregular e aquelas con problemas de saúde

Santiago destina 30.000 euros a un recurso de acollida temporal para persoas migrantes
redacción santiago
El programa Mentor busca facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y combatir la soledad y el estigma que afectan a este colectivo

Igaxes cumple 25 años acompañando a la infancia vulnerable y a los jóvenes tutelados
Adriana Quesada
El encuentro con Carmen V. Valiña se celebrará en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago

El Club de Lectura de Ámbito Cultural Santiago recupera la historia de las mujeres internadas en el manicomio de Conxo
redacción santiago