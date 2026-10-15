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Santiago de Compostela

Igaxes cumple 25 años acompañando a la infancia vulnerable y a los jóvenes tutelados

La entidad colabora con la Xunta en el programa Mentor, que impulsa la autonomía personal, social y laboral de los jóvenes que salen del sistema de protección, también en municipios rurales

Adriana Quesada
Adriana Quesada
15/10/2026 17:30
El programa Mentor busca facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y combatir la soledad y el estigma que afectan a este colectivo
El programa Mentor busca facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes tutelados y combatir la soledad y el estigma que afectan a este colectivo
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La ONG Igaxes conmemoró este jueves su 25 aniversario en un acto celebrado en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura, en Santiago, en el que se puso de relieve la importancia de reforzar la protección de la infancia vulnerable y acompañar a los jóvenes que salen del sistema de protección en su transición a la vida adulta.

Uno de los ejes de esta labor es el programa Mentor, impulsado por la Xunta en colaboración con Igaxes. La iniciativa busca favorecer la autonomía personal, social y laboral de jóvenes tutelados y prevenir situaciones de soledad durante el paso a la vida adulta. Según explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el programa se extendió desde las áreas urbanas a municipios pequeños a través de Mentor Rural.

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Durante el acto, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, defendió la necesidad de destinar más recursos al sistema de protección y combatir la pobreza infantil y el racismo. También reclamó medidas que garanticen el acceso a una educación inclusiva y a una vivienda digna, así como oportunidades de inserción laboral para quienes abandonan la tutela.

La conmemoración contó también con la participación de la presidenta de Igaxes, Susana Pérez Crespo, y del secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa.

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