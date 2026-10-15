A Fundación ”la Caixa” financia dous proxectos de investigación nos que participa a USC
Un deles busca mellorar a seguridade da radioterapia contra o cancro mentres o outro investiga novas vías para levar tratamentos ao cerebro
As axudas á investigación e á innovación da Fundación ”la Caixa” acaban de recoñecer o consorcio FLASH-CARE, liderado pola Universidade de Santiago de Compostela, entre os 80 proxectos seleccionados pola súa capacidade de xerar un impacto positivo na saúde da cidadanía e que requiren apoio estable para desenvolverse, demostrar o seu potencial e poñerse a proba en contornas reais.
Por iso, a Fundación ”la Caixa” concédelles financiamento, a través das súas convocatorias competitivas de investigación e innovación 2026. Ademais de FLASH-CARE, a USC tamén participa noutro dos proxectos seleccionados, neste caso para administrar fármacos atravesando as barreiras protectoras do cerebro.
Cara á aplicación clínica da radioterapia FLASH
A radioterapia FLASH é unha nova modalidade, actualmente en desenvolvemento, de radioterapia para o tratamento do cancro cun gran potencial para controlar os tumores de maneira eficaz, ao tempo que reduce o dano aos tecidos sans circundantes. Porén, para a súa adopción clínica xeneralizada requírense métodos fiables que permitan verificar e supervisar o tratamento con gran precisión. O proxecto que desde a USC lidera o profesor Faustino Gómez ten como obxectivo desenvolver un sistema integral de garantía de calidade que apoie a implementación segura e eficaz da radioterapia FLASH en contornas clínicas.
FLASH-CARE mellora a verificación e o control de calidade para axudar os profesionais sanitarios a garantir que a radiación se administre de forma precisa e que o tratamento siga o plan previsto. “Unha monitorización fiable é esencial para identificar erros, apoiar a confianza clínica e contribuír á seguridade dos pacientes, a mellores resultados e a unha maior eficiencia dos procesos asistenciais”, destacan desde o consorcio.
As barreiras protectoras do cerebro
A catedrática da USC e investigadora do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS), María José Alonso, forma parte doutro dos proxectos financiados, neste caso ao abeiro da convocatoria de Investigación en Saúde 2026.
O cerebro está protexido por barreiras que impiden a entrada de substancias prexudiciais. Aínda que estas barreiras son esenciais para a saúde cerebral, tamén dificultan que moitos tratamentos cheguen ao cerebro. Este proxecto ten como obxectivo desenvolver novos sistemas de administración capaces de atravesar estas barreiras e transportar instrucións terapéuticas ás células cerebrais. O proxecto centrarase inicialmente na enfermidade de Lafora, un trastorno neurolóxico infantil pouco frecuente para o que actualmente non existe un tratamento eficaz. Un equipo con experiencia en nanomedicina, administración controlada de fármacos, neurociencia e intelixencia artificial deseñará diminutos vehículos transportadores capaces de desprazarse polo organismo, chegar ao cerebro e entregar a súa carga terapéutica de forma segura e eficiente.
As ferramentas computacionais axudarán a priorizar os deseños máis prometedores, cuxa seguridade e potencial terapéutico se avaliarán mediante probas de laboratorio e modelos animais. O proxecto podería contribuír ao desenvolvemento dun tratamento para a enfermidade de Lafora e crear unha plataforma versátil para outras afeccións neurolóxicas. Nun sentido máis amplo, os resultados deste proxecto axudarían a superar un dos principais obstáculos da medicina cerebral: facer chegar os tratamentos ao lugar onde se necesitan.