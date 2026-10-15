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Santiago de Compostela

El Club de Lectura de Ámbito Cultural Santiago recupera la historia de las mujeres internadas en el manicomio de Conxo

La escritora Carmen V. Valiña presentará hoy 'As tolas que non o eran', una obra que reconstruye las vidas de las internas entre 1885 y 1936

Redacción Santiago
15/10/2026 17:15
El encuentro con Carmen V. Valiña se celebrará en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago
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El Club de Lectura de Ámbito Cultural Santiago reabre esta semana su programación de otoño, consolidándose como un espacio de encuentro para lectores y autores en la ciudad. La cita tendrá lugar hoy a las 18.45 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

En esta ocasión, el club abordará la novela 'As tolas que non o eran' ('Las locas que no lo eran' en su edición en castellano), de Carmen V. Valiña, que participará en el encuentro para compartir con los asistentes las claves de una obra que recupera las voces de mujeres olvidadas por la historia. Fiel a su vocación bilingüe, el Club propone la lectura y el diálogo en gallego y castellano, favoreciendo el encuentro entre lectores y el acceso a la literatura gallega contemporánea. La sesión estará coordinada por Miguel García-Fernández (@lectureo).

La obra se adentra en las vidas de las mujeres internadas en el manicomio de Conxo entre 1885 y 1936. Mujeres pobres, rurales, analfabetas o simplemente rebeldes que quedaron relegadas a los márgenes de su tiempo y cuya memoria rescata la autora a través de un relato construido desde el rigor histórico y la sensibilidad literaria.

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Con 'As tolas que non o eran', Carmen V. Valiña invita a reflexionar sobre la memoria, la exclusión y la dignidad humana, al tiempo que devuelve protagonismo a quienes durante décadas permanecieron ausentes de los relatos oficiales. Un trabajo que pone el foco en la resistencia, la valentía y la capacidad de estas mujeres para desafiar las limitaciones impuestas por la sociedad de su época.

El 18 de noviembre, la escritora Cecilia F. Santomé conversará con los lectores en torno a su libro 'As despedidas' ('Las despedidas') y, el 16 de diciembre, será el turno de Marilar Aleixandre, que compartirá con los asistentes las claves de 'As malas mulleres' (Las malas mujeres). Ambos encuentros se celebrarán a las 19.00 horas, reafirmando la vocación del Club de Lectura de convertirse en uno de los espacios culturales participativos de referencia en la ciudad.

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