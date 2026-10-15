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Santiago de Compostela

Abanca destina tres millones de euros al Xacobeo 2027 para financiar eventos y actividades culturales

Rueda y Escotet firman la renovación del patrocinio, que incluye iniciativas para impulsar la proyección internacional de Galicia y dinamizar las rutas jacobeas

Agencias
15/10/2026 16:00
La Xunta y Abanca han renovado su colaboración para financiar actividades culturales y promocionales vinculadas al próximo Año Santo
La Xunta y Abanca han renovado su colaboración para financiar actividades culturales y promocionales vinculadas al próximo Año Santo
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, han firmado este jueves el convenio de patrocinio del Xacobeo 2027, que incluye tres millones de euros para grandes eventos y para diferentes iniciativas culturales, así como para impulsar su proyección internacional.

"La experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino a cada paso del trayecto, en el bar, en el comercio o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas", ha ensalzado Escotet, que ha estado acompañado en la rúbrica de este convenio --sellado en los exteriores de la residencia oficial del titular del Gobierno gallego en Monte Pío-- por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.

Así, el presidente de la entidad financiera ha destacado que el Xacobeo se ha convertido "en un motor económico" de la Comunidad, además de incrementar "la presencia internacional" de Galicia.

En este punto, Escotet ha detallado que Abanca destinará tres millones de euros que se articularán sobre tres vías de actuación: financiación de iniciativas oficiales, patrocinios culturales y actividades propias desarrolladas por Afundación.

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Según ha detallado, el apoyo económico de la entidad se llevará a cabo a través de "grandes patrocinios culturales" y se complementará con "una amplia agenda" de actividades propias llevadas a cabo por Afundación.

En concreto, ha relatado, se prepara una oferta cultural "de primer nivel", así como exposiciones y proyectos "de máxima calidad" en instituciones "emblemáticas" en Madrid.

En el calendario de iniciativas también incluirán propuestas orientadas a las diferentes rutas para "garantizar que este Xacobeo sea un modelo de respeto, de protección de la naturaleza y dinamización".

Por su parte, Alfonso Rueda, que ha agradecido a Abanca la renovación del patrocinio, ha augurado que será "un gran año" para Galicia en el que uno de los objetivos es "proyectarla hacia el mundo", por lo que, ha reconocido, se necesita "que los que se comprometen a diario con la Xunta, lo hagan ahora especialmente".

En este contexto, el titular del Ejecutivo autonómico ha avanzado que se realizarán "muchas actividades", especialmente el próximo año, pero que, según ha indicado, podrán prolongarse en el 2028 para "enganchar con la década Xacobea".

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Además, Rueda ha asegurado que entre este jueves y el viernes "se llegará al récord de compostelas entregadas", que ya se había batido el año pasado y que en este 2026, ha apuntado, "parece que el número se superará con creces".

"Ahora, en octubre, vamos a llegar a ese número, lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien", ha reivindicado el presidente de la Xunta, que también ha expuesto que el Xacobeo "atrae cada vez a más gente de más países".

Por último, Rueda ha recordado que está a punto de concluir el plazo de presentación de solicitudes para el programa 'O Teu Xacobeo', que busca llegar a todos los municipios para que "se sientan partícipes de este proyecto global".

"Queremos tener el mejor Xacobeo de la historia, con la implicación de más empresas, más administraciones y mucho mejor. Esta es nuestra gran celebración, oportunidad y agradecemos que los que apuestan siempre por lo que es estratégico para Galicia vuelvan a hacerlo", ha concluido.

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