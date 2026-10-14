Santiago reunirá a Boeing, Airbus e Indra en el Congreso Internacional Aeroespacial

El Congreso Internacional Aeroespacial de Galicia celebrará su octava edición en Santiago con la participación de empresas, organismos públicos y representantes de la industria de España y Portugal

Santiago de Compostela acogerá los días 28 y 29 de octubre la 8ª edición del Congreso Internacional Aeroespacial (CIAG), que contará con 200 profesionales destacadas empresas del sector, tales como Boeing, Airbus o Indra, así como la gallega Kreios Space, entre otras.

En rueda de prensa este miércoles, el presidente del Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), Enrique Mallón, ha destacado que se busca consolidar al "principal congreso aeroespacial en España" y "uno de los principales a nivel internacional". Prevé que asistan "todas las personas que deciden" en la industria en España y Portugal.

Esta cita --que cuenta con la colaboración del Gobierno central, la Xunta y Ayuntamiento de Santiago-- comenzará el 28 de octubre con una visita a Televés y al Hostal dos Reis Católicos. Ya el día 29, jueves, será el turno de las conferencias en el Palacio de Congresos, con la previsión de que el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, acuda a la inauguración.

La secretaria técnica del Consorcio Aeroespacial, Jennifer González, ha explicado que el congreso se dividirá en cinco bloques temáticos. La reindustrialización europea, la competitividad en la industria espacial, el crecimiento de la aviación comercial y la evolución de los sistemas no tripulados serán algunos de los temas a tratar.

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Entre los ponentes estarán la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Monserrat Mestres, y el general jefe del Mando del Espacio, Isaac Manuel Crespo.

"Momento dulce" de la industria en Galicia

Así, Enrique Mallón resalta que la industria aeroespacial "está en un momento dulce" en Galicia, en donde cuenta con más de medio centenar de empresas con alta actividad y apuesta por nuevas tecnologías.

Valora el crecimiento "muy relevante" al pasar del 0,3% del Productor de Interior Bruto (PIB) hace 15 años a más del 1,5% del PIB actualmente. Alcanzó una facturación de 170 millones en 2024, que se espera superar cuando se cierren las cifras de 2025. Cuenta con 1.700 empleos directos en la comunidad.

De hecho, hace hincapié en cómo el sector gallego cada vez está "más internacionalizado" con exportaciones a países como Reino Unido, Alemania "e incluso China", un país al que se venden piezas y componentes de aviación.

Al respecto, Mallón destaca que, además de presentar las novedades en el sector aeroespacial, este encuentro servirá para "conectar" a compañías de diferentes lugares de cara a que empresas gallegas y españolas "puedan incrementar la cartera de pedidos".

Asimismo, ha ensalzado a la ciudad de Santiago como sede por ser "atractiva para los visitantes", bien comunicada y "un referente de modernidad", una localización que "valoran mucho los asistentes".