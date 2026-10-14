María Rozas descarta una crisis en el gobierno de Santiago tras la salida de Manuel César

María Rozas defiende la continuidad del gobierno municipal tras la renuncia de Manuel César y asegura que el Ayuntamiento trabaja para resolver la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar Concello de Santiago

La primera teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas (Compostela Aberta), ha reiterado el respeto de su organización --una de las dos que conforman el gobierno local-- hacia el cese del concejal de Economía y Hacienda, Manuel César (BNG), y encuentra "normalidad" en ello: "No tiene que haber ningún tipo de crisis".

Preguntada por su valoración del anuncio y sus posibles consecuencias, Rozas le ha deseado "la mejor de las suertes" a César y ha llamado a tratar el asunto "con total naturalidad". "Dimisiones y marchas de concejales son habituales a lo largo de un mandato. De la memoria que tengo de la vida municipal, siempre ha habido alguna baja", ha opinado este miércoles.

Desde la formación del gobierno en 2023, las competencias de Economía y Hacienda han recaído en el BNG a través de Manuel César, que el martes anunció su renuncia al cargo aduciendo a motivos personales y familiares. Cabe recordar que María Rozas, que actualmente asume las áreas de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, fue concejala de Hacienda durante el mandato de CA entre 2015 y 2019.

Al respecto de la futura reorganización de las competencias y si las de César podrían recaer en ella, la teniente de alcaldesa ha rechazado pronunciarse. "No me corresponde a mí hacer comunicación sobre este tema", ha recalcado, redirigiéndose a la información aportada por la regidora, Goretti Sanmartín (BNG).

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Esta misma confirmó que Saleta Chao, actual diputada autonómica y número siete de la lista electoral del BNG en las pasadas municipales, será la persona que sustituya a César en la corporación. Además, la mandataria local señaló que el nuevo reparto se abordará en una próxima comparencia.

Borrador de presupuestos

Sobre uno de los asuntos vinculados a Hacienda, la elaboración de los presupuestos, a Rozas le "consta" que se está trabajando de cara a tener un borrador. Sin embargo, cuestionada por si se presentarán, ha evitado en entrar en detalles: "No me corresponde a mí decir si se van a presentar o no. Somos un gobierno en minoría y hay que mantener prudencia".

"A nadie se les escapa que presentar unos presupuestos en un gobierno en minoría en año electoral, o a pocos meses de las lecciones, es bastante complicado, sino una odisea", ha apreciado, recordando que la última vez que esto sucedió, durante el mandato de CA de hace una década, le correspondió a ella presentarlos. "Y no fueron aprobados", ha rememorado.

Contrato del SAF, "primera prioridad"

Por otra parte, en relación al estado actual de la adjudicación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), María Rozas ha trasladado que le queda por afrontar las últimas reuniones de la mesa de contratación, razón por la que espera tener noticias "próximamente": "Vamos a intentar que sea en cuanto antes". Además, ha adquirido el compromiso en nombre de su departamento "e incluso de todo el Ayuntamiento" de que esa es su "primera prioridad".

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Eso sí, ha descartado que vaya a estar en marcha y funcionando el 31 de octubre, cuando vencerán los cinco meses de prórroga inicialmente acordados. Esto se debe a que, desde que se adjudica el servicio, existe un tiempo para la presentación de recursos y un plazo legal para ponerlo en marcha.

También ha lamentado la situación que actualmente se está viviendo con la anterior adjudicataria, en alusión a los recientes retrasos en pagos ocurridos. Rozas ha incidido en que, en su momento, a esta empresa se le dio un preaviso de que tendría continuar prestando el servicio hasta que haya una nueva empresa para hacerse cargo.

Además, según ha asegurado, el contrato ya recogía una posible prórroga hasta el 31 de mayo de 2027. "Podría prestar el servicio hasta entonces sin entrar en ningún tipo de precariedad legal ni incumplimiento de contrato ni orden de continuidad", ha añadido la concejala, que ha reafirmado la voluntad de "no agotar" este tipo de prórroga.