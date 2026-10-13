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Santiago de Compostela

La Xunta llevará la promoción del Camiño do Litoral a los 78 municipios por los que discurre

La campaña incluye materiales para peregrinos y oficinas de turismo y una mejora de la aplicación móvil con más información sobre los recursos de cada etapa

Agencias
13/10/2026 18:04
El Camiño do Litoral recorre 1.373 kilómetros de la costa gallega, distribuidos en 52 etapas y con paso por 78 municipios
El Camiño do Litoral recorre 1.373 kilómetros de la costa gallega, distribuidos en 52 etapas y con paso por 78 municipios
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La Xunta promocionará a nivel municipal el Camiño do Litoral para convertirlo en "una experiencia cada vez más visible, más accesible y más conectada con los viajeros que lo recorren y con los ayuntamientos costeros" de Galicia.

Así lo ha explicado este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante la presentación de la campaña de promoción turística destinada a los 78 municipios que forman parte del itinerario de esta ruta costera de 52 etapas y 1.373 kilómetros, para dar a conocer el Camino y facilitar que más personas se animen a recorrerlo.

Para ello, cada localidad recibirá carteles promocionales con códigos QR para acceder directamente a la aplicación móvil del Camino, materiales para los mostradores de atención al visitante de las oficinas de turismo y también recursos para entregar a los peregrinos y caminantes, tales como cuadernos de bitácora, en los que los viajeros podrán hacer anotaciones de cada etapa, y otros detalles como lápiz y llaveros.

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Ángeles Vázquez ha destacado que estos objetos tienen un objetivo muy claro, el de "hacer que la experiencia del Camiño do Litoral perdure en la memoria de quien lo recorre" y "no termine cuando se llega a la última etapa".

Además, la representante autonómica ha indicado que, con esta campaña, también se acometerá una mejora de la aplicación móvil, que integrará información de la Axencia de Turismo de Galicia para incrementar la información sobre los recursos turísticos disponibles de cada etapa.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado el potencial turístico del Camiño do Litoral que se enmarca, ha indicado, en los objetivos de la Estratexia de Turismo de Galicia 2030, al distribuir la oferta en los más de 1.300 kilómetros de litoral y 78 ayuntamientos por los que atraviesa.

"Con este itinerario potenciamos un tipo de turismo, el costero y de naturaleza, en el que estamos trabajando desde hace años desde la Xunta de Galicia, ayudando a adaptar las infraestructuras de los establecimientos del litoral, mejorando los puertos deportivos, entre otros", ha dicho.

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