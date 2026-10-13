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Santiago de Compostela

Xosé López García recibe el Premio Diego Bernal 2027 por su trayectoria periodística y académica

La Asociación de Periodistas de Galicia reconoce sus casi cinco décadas de trabajo en los medios, la docencia universitaria y la investigación sobre comunicación y nuevas tecnologías

Agencias
13/10/2026 17:30
Xosé López García, catedrático emérito de Periodismo de la USC, ha dedicado gran parte de su carrera a la formación de profesionales y al estudio de la evolución de los medios
Xosé López García, catedrático emérito de Periodismo de la USC, ha dedicado gran parte de su carrera a la formación de profesionales y al estudio de la evolución de los medios
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La Xunta Directiva de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Diego Bernal 2027 al periodista, doctor en Historia y catedrático emérito de Periodismo de la Universidad de Santiago (USC), Xosé López García.

Para la concesión de este galardón, la entidad valora "su dilatada trayectoria en el mundo de la comunicación a lo largo de casi cinco décadas, en prácticamente todas las sus vertientes", que lo convierte "en uno de los referentes más solventes en el conocimiento de la profesión".

El jurado destaca que López comenzó trabajando en diversos medios de prensa escrita, para incorporarse luego a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la USC, donde se convirtió en doctor y catedrático, "formando a generaciones de profesionales, etapa en la que sobresale en la solvencia de su magisterio".

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La APG subraya también que el premiado coordinó desde 1999 el grupo de investigación 'Novos medios', centrado en el estudio de los soportes digitales e impresos, impacto de la tecnología en la comunicación y historia del periodismo. "Lideró un amplio número de proyectos de investigación sobre medios nativos digitales en España, además de ser autor y coautor de publicaciones sobre ciberperiodismo y de haber publicado más de 150 artículos en reputadas revistas científicas", profundizan.

Asimismo, el jurado valora "la proverbial humildad" con la que López se manejó siempre en la su condición de "trabajador incansable como divulgador, a través del análisis y proyección de la comunicación en el futuro con la incorporación de las nuevas tecnologías y herramientas".

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