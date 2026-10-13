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Santiago de Compostela

Un juzgado condena a la Xunta a indemnizar con casi 6.000 euros a un empleado 

La sentencia considera que la Administración aplicó incorrectamente la ley de incompatibilidades al denegarle trabajar como editor de vídeo en una productora privada

Agencias
13/10/2026 15:39
La resolución judicial obliga a la Xunta a abonar 5.984,90 euros por los perjuicios económicos derivados de la denegación de compatibilidad
La resolución judicial obliga a la Xunta a abonar 5.984,90 euros por los perjuicios económicos derivados de la denegación de compatibilidad
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela obliga a la Xunta a indemnizar a un empleado con casi 6.000 euros por los perjuicios económicos ocasionados por denegarle la compatibilidad con la empresa privada.

El fallo, con fecha de 30 de septiembre de 2026, recoge que la Dirección Xeral da Función Pública denegó a un realizador de la Televisión de Galicia (TVG) la compatibilidad como editor de vídeo en Zenit Televisión durante periodos de inactividad en el canal público. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.

El trabajador ejercía como realizador en la TVG mediante un contrato temporal de relevo, por lo el cual el profesional cobra medio sueldo todos los meses del año, pero concentra sus horas de trabajo efectivo en unos meses concretos. De tal forma, los meses en los que trabaja a jornada completa cobra el 50% del salario, igual que en los periodos de inactividad.

ZARAGOZA, 29/09/2026.- Médicos voluntarios de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explican a una mujer cómo hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP) en una carpa instalada en una calle zaragozana con motivo del Día Mundial del Corazón. En España se producen alrededor de 26.800 muertes anuales por enfermedades isquémicas del corazón (como el infarto agudo de miocardio), según datos del INE. EFE/Javier Cebollada

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Así, solicitó autorización de la Administración gallega para trabajar como editor de vídeo en una productora privada durante su época de inactividad forzosa, cuestión rechazada por la Xunta, con base en la ley de incompatibilidades al contar la TVG con más de un 50% de ingresos procedentes de ingresos de administraciones públicas.

En cambio, la magistrada falla que el precepto esgrimido por la Xunta no puede aplicarse a una sociedad mercantil privada por el mero hecho de que la mayor parte de sus ingresos tengan origen público. La resolución judicial distingue entre las entidades públicas a las que se refiere el apartado g) y las empresas privadas del apartado h), y advierte que exigir ese límite del 50% a las sociedades mercantiles desvirtúa la propia ley y no convierte la actividad en incompatible. Por tal motivo, sentencia que la Xunta debe proceder a indemnizarle con 5.984,9 euros.

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