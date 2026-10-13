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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago reduce un 2,3 % a taxa de criminalidade no primeiro semestre de 2026

A baixada afecta tanto aos delitos convencionais como á ciberdelincuencia, mentres a Policía Nacional impartiu 45 charlas de prevención en centros educativos durante o último curso

Redacción Santiago
13/10/2026 17:15
A Xunta Local de Seguridade de Santiago revisou os datos de criminalidade, os mecanismos de protección das vítimas de violencia de xénero e as actuacións de prevención nos centros educativos
A Xunta Local de Seguridade de Santiago revisou os datos de criminalidade, os mecanismos de protección das vítimas de violencia de xénero e as actuacións de prevención nos centros educativos
Concello de Santiago
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A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a subdelegada do Goberno na Coruña, Obdulia Taboadela, copresidiron esta mañá a Xunta Local de Seguridade na que se analizou a evolución da criminalidade en Compostela. Na xuntanza tamén participaron o concelleiro de Convivencia, Xan Duro, a comisaria da Policía Nacional en Santiago, Nuria Palacios, e outros representantes da CNP, Policía Nacional Adscrita, Garda Civil de Tráfico, e Policía Local.

Na Xunta Local de Seguridade analizáronse os datos correspondentes ao primeiro semestre de 2026, que reflicten un descenso do 2,3% na taxa de criminalidade de Santiago de Compostela respecto ao mesmo período de 2025. A baixada prodúcese tanto na criminalidade convencional, que se reduce un 2,6 %, como na ciberdelincuencia, cun descenso do 1,5 %. 

Seguimento e protección das vítimas de violencia de xénero

A Xunta Local de Seguridade tamén analizou a situación da violencia de xénero e o funcionamento dos mecanismos de coordinación e protección das vítimas. O Concello de Santiago está adherido ao Sistema VIOGÉN, a ferramenta do Ministerio do Interior para o seguimento integral dos casos de violencia de xénero. Na provincia da Coruña contabilízanse 2.759 casos activos neste sistema, con 30 concellos da provincia adheridos ao sistema VIOGÉN.

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No ámbito da prevención e atención á violencia de xénero, Santiago recibiu 240.622 euros procedentes dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero desde 2018, destinados a apoiar actuacións municipais neste ámbito.

Prevención e seguridade nos centros educativos

Outro dos asuntos abordados na xuntanza foi o Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas contornas, impulsado polo Ministerio do Interior. Ao seu abeiro, no curso 2025-2026 a Policía Nacional desenvolveu 45 charlas que chegaron a 3.576 persoas da comunidade educativa de Santiago e a súa contorna. As actividades xiraron arredor de temas como os riscos de internet, a violencia de xénero, o acoso e o ciberacoso, os delitos de odio, as adiccións, e as drogas e o alcohol. Tamén se impartiron sesións sobre videoxogos e redes sociais e prevención dos delitos sexuais.

O labor preventivo enmarcado neste Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade completouse con visitas educativas á Comisaría Local de Santiago, a colaboración con centros de ensino e a participación en iniciativas de orientación profesional.

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