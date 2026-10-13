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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia leva o tango de Piazzolla ao Auditorio de Galicia

O concerto, o venres 16 de outubro, combinará música orquestral, acordeón e danza con Sofía Ros e os bailaríns composteláns Antía Barcia e Óscar Cobos

Redacción Santiago
13/10/2026 19:00
A Real Filharmonía de Galicia inaugurará o ciclo (EN)FOCO Xacobeo cun programa de seis obras de Astor Piazzolla baixo a dirección de Matteo Dal Maso
A Real Filharmonía de Galicia inaugurará o ciclo (EN)FOCO Xacobeo cun programa de seis obras de Astor Piazzolla baixo a dirección de Matteo Dal Maso
Concello de Santiago
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A Real Filharmonía de Galicia abrirá o próximo venres, 16 de outubro,  o ciclo (EN)FOCO Xacobeo cunha velada dedicada ao tango y a unha das súas figuras máis revolucionarias: Astor Piazzolla.

Baixo o título “Unha noite de tango, o concerto, que terá lugar ás 20.00 horas no Auditorio de Galicia, propón unha experiencia diferente na que a música da orquestra dialogará co acordeón e coa danza, coa participación dos bailaríns Óscar Cobos e Antía Barcia.

Ao fronte da RFG estará o director italiano Matteo Dal Maso, actual asistente da London Symphony Orchestra e gañador en 2025 do prestixioso concurso Donatella Flick de dirección orquestral. Será a primeira vez que se poña á fronte da Real Filharmonía de Galicia para dirixir un concerto completo, aínda que o seu contacto coa orquestra se remonta a hai dous anos, cando participou no taller de dirección orquestral da RFG.

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O programa percorre diferentes facetas da creación de Piazzolla a través de seis obras: 'Libertango', o 'Concerto para bandoneón Aconcagua', 'Milonga del ángel', 'Tres minutos con la realidad', 'Adiós Nonino' e 'Oblivion'. Unha selección que amosa a forza rítmica, a intensidade expresiva e a capacidade do compositor arxentino para transformar a tradición do tango nunha linguaxe musical propia.

Un dos grandes atractivos da noite será a presenza de Sofía Ros, unha das intérpretes máis prometedoras do acordeón clásico internacional, xunto cos bailaríns composteláns Antía Andrea Barcia Feás e Óscar Enrique Cobos Martínez, especializados en tango arxentino.

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