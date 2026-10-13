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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O artista Iván Barreiro ofrece un concerto de música flamenca no Museo Casa de la Troya 

Esta actuación, que conta co apoio do Concello de Santiago, forma parte dunha iniciativa do museo destinada a achegar ao público diferentes propostas musicais

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 11:02
Iván Barreiro
Iván Barreiro
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O Museo Casa de la Troya e a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos -entidade que xestiona o museo- promoven un concerto do músico lalinense Iván Barreiro. A actuación, que conta co apoio do Concello de Santiago, terá lugar no propio museo este xoves, 15 de outubro, a partir das 20:00 horas. A entrada é libre ata completar aforo para un máximo de 30 persoas. As portas abriranse ás 19:45 horas.

Tal como explica o director do museo e presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, “baixo o título `Guitarras na Troia´, temos en marcha unha proposta para dar a coñecer o traballo de músicos dedicados á interpretación da guitarra que viven en Compostela, achegando así ao público estilos musicais diferentes. Trátase de concertos didácticos que buscan ademais acercar novos públicos ao museo”.

O guitarrista Iván Barreiro

O músico Iván Barreiro, orixinario de Lalín e veciño de Compostela desde hai anos, iniciou a súa traxectoria artística de xeito autodidacta no ano 1995. Comezou os seus estudos de guitarra jazz e folk na Escola Estudo de Santiago e de historia da música tradicional no Conservatorio de música tradicional e folque de Lalín (actualmente Central Folque). En 1999 empeza a formarse en guitarra flamenca, inicialmente con Marcos Teira en Santiago e máis tarde na Fundación Cristina Heeren de arte flamenca en Sevilla. Posteriormente, trasládase a Madrid para recibir clases co mestre Ricardo Modrego. Gañador do IV Certame folk de Radio Obradoiro co grupo Grodan Deflo, tocou e gravou con grupos e músicos como Marful, Cempés, Pesdelán ou Lar Legido, entre outros. No ámbito flamenco, traballou xunto a Lar Legido e Olalla Turnes no trío Turnes-Legido-García. Na actualidade forma parte do cuarteto Tacón Gitano.

Iván Barreiro ofrecerá un concerto didáctico no que abordará coa súa guitarra os estilos máis representativos do flamenco. Será unha sesión para iniciarse no mundo do flamenco, a través de xéneros como a bulería, a soleá ou as seguiriyas.

Esta actuación enmárcase no programa “Outubro Troyano”, que inclúe concertos didácticos de diferentes artistas no Museo Casa de la Troya, ademais de concertos da agrupación Troyanos de Compostela en centros socioculturais do rural compostelá, xunto a diversas actividades de carácter cultural. Forma parte ademais da programación conmemorativa do centenario do falecemento de Alejandro Pérez Lugín.

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