A JONDE inaugura en Santiago o ciclo Contemporáneas con 23 obras de compositoras
A orquestra ofrecerá cinco concertos gratuítos do 20 ao 24 de outubro, con colaboracións de Klangforum Wien e Ensemble Modern e catro estreas en España
A Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidade dependente do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), inaugurará oficialmente o ciclo Contemporáneas 2026/2027 coa celebración de 5 concertos do 20 ao 24 de outubro en Santiago de Compostela, con dous proxectos simultáneos dedicados á música contemporánea, un en formato ensemble e outro de música de cámara, cun programa integrado por 23 obras de destacadas compositoras.
Os 52 músicos da JONDE, de entre 19 e 26 anos, 5 deles procedentes de Galicia, abordarán estes dous proxectos artísticos xunto a integrantes de agrupacións de referencia internacional. O proxecto ensemblede música contemporánea desenvolverase en colaboración artística e académica co prestixioso conxunto Klangforum Wien baixo a dirección de Júlia Cruz e Isabel Rubio, con dous concertos o 20 e o 24 de outubro no Auditorio de Galicia e no Teatro Principal, respectivamente. Pola súa banda, o proxecto de música de cámara contará co liderado do recoñecido Ensemble Modern e coa celebración de tres concertos os días 21, 22 e 23 de outubro na Casa das Máquinas. Todos os concertos serán gratuítos, previa retirada de convite.
A proposta artística desta xira pon o foco na creación musical contemporánea de compositoras, a través dun repertorio que reúne obras de creadoras de distintas xeracións, procedencias e linguaxes estéticas, e que pon de relevo a riqueza e diversidade da música do noso tempo. Interpretaranse un total de 23 obras, entre elas tres obras encargadas especialmente pola JONDE ás compositoras Nuria Núñez Hierro, Helena Cánovas e Carme Rodríguez, e catro estreas en España de Elena Mendoza, Tania León, Olga Neuwirth e Younghi Pagh-Paan.
Ambos os proxectos enmárcanse no quinto Encontro anual da JONDE deste ano 2026, que desenvolverá a súa actividade formativa desde o 14 de outubro no propio Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. Durante estes días, a JONDE contará tamén coa presenza das compositoras Elena Mendoza, Nuria Núñez Hierro, Helena Cánovas e Carme Rodríguez durante os ensaios.
Como parte do seu Programa de Inclusión, o vindeiro 19 de outubro a JONDE recibirá un grupo de persoas usuarias adultas da Fundación Down Compostela, que manterán un encontro cos músicos participantes no Encontro e, posteriormente, asistirán a un dos ensaios da orquestra.