La Catedral de Santiago pone en marcha un proyecto para investigar el uso litúrgico de su patrimonio medieval
La iniciativa ‘Ornamenta Ecclesiae’, financiada por la Xunta, estudia piezas, vestiduras y libros datados entre los siglos VII y XVI
La Fundación Catedral de Santiago, a través de su museo, ha puesto en marcha el proyecto 'Ornamenta Ecclesiae' junto con un equipo de investigación liderado por el doctor Ángel Pazos-López, de la Universidad Rey Juan Carlos, para estudiar usos litúrgicos de diversos elementos medievales.
La iniciativa ha recibido financiación de la Xunta de Galicia y constituye un programa integral de investigación, documentación y difusión del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago de Compostela.
El proyecto tiene como objetivo profundizar en el conocimiento y los usos litúrgicos de una selección de instrumentos, vestiduras y libros datados entre los siglos VII y XVI. Además, permitirá fortalecer los vínculos de colaboración entre la Catedral de Santiago y distintas instituciones académicas y culturales.
En este marco, entre el 1 y el 4 de octubre se celebraron unas jornadas de trabajo que reunieron a un equipo interdisciplinar de investigadores procedentes de diversas universidades y museos nacionales. Los especialistas trabajaron directamente en espacios de la catedral, el museo y el archivo, donde pudieron examinar los bienes litúrgicos y compartir sus avances.
La dirección científica del proyecto sostiene que esta iniciativa es clave para consolidar el papel de la Catedral como un espacio activo de investigación, interpretación y difusión de su patrimonio.