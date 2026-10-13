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Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago pone en marcha un proyecto para investigar el uso litúrgico de su patrimonio medieval

La iniciativa ‘Ornamenta Ecclesiae’, financiada por la Xunta, estudia piezas, vestiduras y libros datados entre los siglos VII y XVI

Agencias
13/10/2026 17:00
El proyecto reúne a investigadores de universidades y museos para documentar y profundizar en el conocimiento del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago
El proyecto reúne a investigadores de universidades y museos para documentar y profundizar en el conocimiento del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago
Fundación Catedral de Santiago
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La Fundación Catedral de Santiago, a través de su museo, ha puesto en marcha el proyecto 'Ornamenta Ecclesiae' junto con un equipo de investigación liderado por el doctor Ángel Pazos-López, de la Universidad Rey Juan Carlos, para estudiar usos litúrgicos de diversos elementos medievales.

La iniciativa ha recibido financiación de la Xunta de Galicia y constituye un programa integral de investigación, documentación y difusión del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago de Compostela.

El proyecto tiene como objetivo profundizar en el conocimiento y los usos litúrgicos de una selección de instrumentos, vestiduras y libros datados entre los siglos VII y XVI. Además, permitirá fortalecer los vínculos de colaboración entre la Catedral de Santiago y distintas instituciones académicas y culturales.

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En este marco, entre el 1 y el 4 de octubre se celebraron unas jornadas de trabajo que reunieron a un equipo interdisciplinar de investigadores procedentes de diversas universidades y museos nacionales. Los especialistas trabajaron directamente en espacios de la catedral, el museo y el archivo, donde pudieron examinar los bienes litúrgicos y compartir sus avances.

La dirección científica del proyecto sostiene que esta iniciativa es clave para consolidar el papel de la Catedral como un espacio activo de investigación, interpretación y difusión de su patrimonio.

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