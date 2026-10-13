La Catedral de Santiago pone en marcha un proyecto para investigar el uso litúrgico de su patrimonio medieval

El proyecto reúne a investigadores de universidades y museos para documentar y profundizar en el conocimiento del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago Fundación Catedral de Santiago

La Fundación Catedral de Santiago, a través de su museo, ha puesto en marcha el proyecto 'Ornamenta Ecclesiae' junto con un equipo de investigación liderado por el doctor Ángel Pazos-López, de la Universidad Rey Juan Carlos, para estudiar usos litúrgicos de diversos elementos medievales.

La iniciativa ha recibido financiación de la Xunta de Galicia y constituye un programa integral de investigación, documentación y difusión del patrimonio ritual medieval conservado en la Catedral de Santiago de Compostela.

El proyecto tiene como objetivo profundizar en el conocimiento y los usos litúrgicos de una selección de instrumentos, vestiduras y libros datados entre los siglos VII y XVI. Además, permitirá fortalecer los vínculos de colaboración entre la Catedral de Santiago y distintas instituciones académicas y culturales.

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En este marco, entre el 1 y el 4 de octubre se celebraron unas jornadas de trabajo que reunieron a un equipo interdisciplinar de investigadores procedentes de diversas universidades y museos nacionales. Los especialistas trabajaron directamente en espacios de la catedral, el museo y el archivo, donde pudieron examinar los bienes litúrgicos y compartir sus avances.

La dirección científica del proyecto sostiene que esta iniciativa es clave para consolidar el papel de la Catedral como un espacio activo de investigación, interpretación y difusión de su patrimonio.