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Santiago de Compostela

Alrededor de 500 personas aprenden a practicar RCP en la Praza do Obradoiro de la mano de Semergen

Sanidade destaca la importancia de que la ciudadanía cuente con formación básica para actuar en caso de emergencia vital

Ep
10/10/2026 14:49
ZARAGOZA, 29/09/2026.- Médicos voluntarios de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explican a una mujer cómo hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP) en una carpa instalada en una calle zaragozana con motivo del Día Mundial del Corazón. En España se producen alrededor de 26.800 muertes anuales por enfermedades isquémicas del corazón (como el infarto agudo de miocardio), según datos del INE. EFE/Javier Cebollada
 Médicos voluntarios de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explican a una mujer cómo hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP). 
EFE
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Alrededor de 500 personas han participado este sábado en una actividad formativa para aprender a prácticar RCP (Reanimación Cardiopulmonar) en la Praza do Obradoiro, de la mano del 48º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

La iniciativa se ha desarrollado de 11.00 a 13.00 horas en el epicentro de la capital gallega bajo el lema 'Tus manos pueden salvar una vida'. En ella, se ha enseñado de forma práctica cómo reconocer una parada cardiorrespiratoria, pedir ayuda, iniciar correctamente las maniobras de RCP y familiarizarse con el uso de un desfibrilador externo automático (DEA).

Uno de los participantes ha sido el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien ha destacado la importancia de que la población cuente con formación básica para actuar ante una emergencia vital.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, esta iniciativa se suma a las actividades realizadas habitualmente en la Consellería, a través de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, para acercar a la ciudadanía los conocimientos básicos necesarios para actuar ante una emergencia.

Entre ellas destaca el programa RCP na Aula, que lleva esta formación a los centros educativos, y la iniciativa Acude e Axuda, que cuenta con un registro de personas voluntarias formadas en soporte vital básico y en el manejo de desfibriladores.

Asimismo, ha recordado el Gobierno gallego, Sanidade colabora en el Proxecto Ariadna, una iniciativa que facilita la geolocalización de desfibriladores instalados en espacios públicos y privados.

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